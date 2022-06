11-vuotiaan repusta löytyi kasa teräaseita Tampereella – Poliisi kertoo joutuvansa puuttumaan yhä nuorempien tekemisiin

Lain mukaan toisen vahingoittamiseen soveltuvia esineitä ei saa kantaa mukanaan yleisellä paikalla ilman hyväksyttävää syytä.

Puukko, mattoveitsi, kääntöveitsi, kuula-ase, stiletti. Tällaisia tavaroita poliisi takavarikoi viime viikonlopun aikana 11-vuotiaan repusta Tampereella.

”Stiletin näköinen esine osoittautui lopuksi muoviseksi, mutta ulkopuolisen oli sitä vaikea arvioida”, Sisä-Suomen poliisin ennalta estävän toiminnan ryhmänjohtaja Mikko Pitkänen kertoo.

Poliisi oli saanut ulkopuoliselta henkilöltä hälytyksen, että ala-ikäisellä on kädessään ase.

Vaikka ase osoittautui lopulta Airsoft-kuula-aseeksi, Pitkänen muistuttaa, ettei sitä myydä alle 18-vuotiaille. Kuula-asetta saa käyttää harrastuksessa, mihin se on tarkoitettu, mutta yleisellä paikalla sen kanssa liikkuminen herättää huolta jo ihan sen takia, että se muistuttaa ulkonäöllisesti hyvin paljon oikeaa ampuma-asetta.

”Myös poliisi joutuu varautumaan aina siihen, että kyseessä on oikea ase, vaikka todennäköistä on, että lapsella on leikkiase”, Pitkänen muistuttaa.

Partion tutkiessa 11-vuotiaan repun sieltä löytyi lopulta myös teräaseita, jotka soveltuvat toisen vahingoittamiseen.

Sisä-Suomen poliisi kertoi tapauksesta Facebook-sivuillaan tiistaina: ”Vanhemmat, tiedättehän, mitä kaikkea lapsenne kantaa mukanaan? Poliisi takavarikoi tämän arsenaalin toisen vahingoittamiseen soveltuvia esineitä reilusti alaikäiseltä henkilöltä.”

Pitkäsen mukaan vaikka nyt esiin tuotu tapaus on yksittäinen, poliisi halusi kiinnittää asiaan vanhempien huomiota, jotta nämä tietäisivät, mitä lasten ja nuorten keskuudessa tapahtuu.

Alaikäisten nuorten sekä nuorten teräaseiden käytöstä on puhuttu paljon viimeksi kuluneen vuoden aikana.

Helsingin poliisi kertoi vuosi sitten, että nuoret kantavat teräaseita aiempaa herkemmin mukanaan. Poliisiin oli otettu yhteyttä useista kaupoista, joista kerrottiin, että liikkeissä oli vieraillut nuorisoporukoita, jotka saapuivat kassoille retkikirveiden ja puukkojen kanssa. Kauppiaat olivat kieltäytyneet myymästä niitä.

Pitkäsen mukaan teräaseiden kantaminen on yleistynyt nuorten keskuudessa myös Pirkanmaalla sekä Keski-Suomessa.

”Nämä ovat aika halpoja, joita nuori pystyy omilla säästöillä ostamaan”, Pitkänen kertoo.

Laki ei estä alaikäisiä ostamasta teräaseita kaupasta, mutta myyjä voi kieltäytyä myymästä niitä, jos hänellä herää epäilyksiä käyttötarkoituksesta.

Teräaseita voi lain mukaan pitää hallussaan, jos on jokin hyväksyttävä syy. Tällainen voi olla esimerkiksi jos tarvitsee esimerkiksi harrastuksessa, on menossa kalaan, partioon tai muuhun vastaavaan.

”Se, että niitä kanniskelee repussa kauppakeskuksessa, ei ole tällainen syy”, Pitkänen sanoo.

Nuorilla on Pitkäsen mukaan harvoin tarkoitus vahingoittaa ketään, mutta tilanne voi johtaa siihen, että jos teräase on mukana, se myös madaltaa sen kynnystä sen käyttöön.

Pitkänen työskentelee ennalta estävän toiminnan myötä myös ankkuritoiminnassa, jonka tarkoituksena on ehkäistä varhaisessa vaiheessa nuorten tekemisiä rikoksia. Poliisin, terveystoimen, nuorisotoimen ja sosiaalitoimen asiantuntijoista koostuvat tiimit tapaavat nuoren ja hänen perheensä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta nuorta voidaan tukea ja tarvittaessa ohjata avun tai tuen piiriin.

Niissä käytyjen puhuttelujen myötä hän on huomannut, että puhuteltavat nuoret ovat aiempaa nuorempia. Ei ole ihan tavatonta, että nuoret, joita hän tapaa ovat 11–12-vuotiaita.

Nuorten kanssa käytyjen keskustelujen perusteella Pitkänen arvioi, että teräaseen kantaminen voi liittyä nuorilla omaan turvallisuudentunteeseen.

”Joku voi myös haluta leikkiä kovista tai nostaa omaa statusta kaveriporukasta kantamalla teräasetta”, Pitkänen kertoo.

Vain hyvin pieni joukko nuorista varustautuu teräaseella tarkoituksenaan käyttää sitä jonkun uhkaamiseen tai vahingoittamiseen.

Keskusteluissa Pitkänen käy nuorten kanssa läpi, millaisia tilanteita teräaseiden myötä voi syntyä, joita nuoria ei ole välttämättä miettinyt loppuun asti etukäteen.

”Puukon vetäminen esiin voi olla reaktio ja siinä voi käydä todella huonosti”, Pitkänen kertoo.

Hän muistuttaa, että toisen vahingoittamiseen soveltuvan esineen kuten teräaseen hallussapidosta julkisella paikalla voi saada sakkoa tai enintään kuusi kuukautta vankeutta.