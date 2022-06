Poliisi tiedottaa asuntomurroista Länsi-Tampereella – oviin ei ole jäänyt murtojälkiä

Sisä-Suomen poliisi kertoo Länsi-Tampereella tapahtuneista törkeistä varkauksista.

Poliisin tietoon on tullut kuluneen viikon aikana Länsi-Tampereen alueella tapahtuneita törkeitä varkauksia. Asiasta kertoi Sisä-Suomen poliisi tiedotteella.

Kerrostaloasuntoihin on päästy todennäköisesti postiluukun kautta siten, että ovi on saatu avattua sisäpuolelta käsin. Tämän tekotavan takia oviin ei ole jäänyt murtojälkiä. Asukkaat ovat poliisin mukaan saattaneet havaita tapahtuneen rikoksen vasta huomattuaan, että paikkoja on pengottu tai asunnosta on kadonnut käteistä rahaa tai koruja.

Poliisi kehottaa kerrostaloissa asuvia tarkkaavaisuuteen. Ulko-ovi kannattaa asunnosta poistuttaessa laittaa takalukkoon, ja mikäli ovessa on varmuuslukko, käyttää myös sitä.

Mikäli joudut kyseisen tyyppisen rikoksen kohteeksi, ota heti tapahtuman havaittuasi yhteys hätäkeskukseen.