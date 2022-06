Mänttä-Vilppulan puukotuksesta epäillään enää yhtä henkilöä – tutkinta yhä alkuvaiheessa

Mänttä-Vilppulassa lauantaina tapahtuneen puukotuksen tutkinta jatkuu. Epäiltynä on enää yksi henkilö, joka on pidätettynä.

Aamulehti

Mänttä-Vilppulassa lauantaina tehdystä henkirikoksesta epäillään enää yhtä henkilöä. Tutkinnanjohtajan mukaan tapausta tutkitaan edelleen tappona.

”Epäilty on pidätettynä, ja häntä on päästy kuulemaan. Alun alkaen epäiltyjä oli kolme, mutta nyt on vain tämä yksi”, kertoo tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jari Luoto Sisä-Suomen poliisista.

Ihminen puukotettiin kuoliaaksi julkisella paikalla Vilppulan taajama-alueella Mänttä-Vilppulassa lauantaina illalla. Sunnuntaina poliisi ei vielä kertonut tapauksen tarkempaa tapahtuma-aikaa tutkinnallisiin syihin vedoten.

”Puukotus tapahtui noin puoli kymmenen aikaan illalla”, Luoto kertoo maanantaina.

Tutkinnanjohtajan mukaan tapauksen tutkinta on vielä alkuvaiheessa.

”Tämän takia asiasta ei voi vielä kertoa kovinkaan paljon. Tutkinta jatkuu kaikilta osin. Muun muassa todistajia tullaan kuulemaan”, Luoto kertoo tutkinnan jatkosuunnitelmista.