Moottoripyöräjengi Cannonball MC:n lakkauttamisesta tulossa tänään ratkaisu: Syyttäjien mielestä jengin päätehtävänä on ollut rikosten tekeminen

Cannonball MC:n edustajat ovat kiistäneet kanteen väitteet. Päijät-Hämeen käräjäoikeuden on määrä antaa ratkaisunsa aamupäivän aikana.

Päijät-Hämeen käräjäoikeus antaa tänään aamupäivällä tuomionsa moottoripyöräjengi Cannonballia (CMC) koskevassa lakkauttamisasiassa.

Syyttäjät ovat riitaoikeudenkäynnissä vaatineet rekisteröimätöntä yhdistystä Cannonball MC:tä ja sen alayhdistystä Squad 32:ta lakkautettaviksi, koska heidän mukaansa moottoripyöräjengi toimii vastoin yhdistyslakia.

Juttua ajaneiden syyttäjien mielestä jengin pääasiallisena tarkoituksena on ollut rikosten tekeminen ja CMC on myös ollut hierarkkisesti järjestäytynyt. Myös lukuisissa tuomioistuinten ratkaisuissa CMC on katsottu järjestäytyneeksi rikollisryhmäksi.

”CMC toimii kuin laiton armeija, jossa ylemmät antavat käskyjä alemmille ja nämä sitten toimivat niiden mukaisesti”, syyttäjä Anna-Riikka Ruuth sanoi loppulausunnossaan oikeudelle toukokuussa.

Oikeutta on istuttu kevään aikana Lahdessa. Viimeisen istuntopäivän lopuksi Päijät-Hämeen käräjäoikeus hylkäsi syyttäjien pyynnön asettaa CMC ja Squad 32 väliaikaiseen toimintakieltoon siihen asti, kun asiassa on saatu lainvoimainen ratkaisu.

CMC:n edustajat kiistäneet väitteet

Cannonballin edustajat ovat kiistäneet kanteen väitteet ja vaatineet sen hylkäämistä. Käräjäoikeudessa CMC:n edustajan asianajaja sanoi, että vain pieni osa kerhon jäsenistä on syyllistynyt rikoksiin.

Puolustuksen mukaan CMC ei olennaisesti toimi vastoin hyviä tapoja, mikä on lakkauttamisen edellytyksenä. Puolustus katsoo lisäksi, ettei jengin hierarkia poikkea muista moottoripyöräkerhoista.Oikeudessa CMC:n johtajaa edustava asianajaja Mika Ylönen sanoi myös, ettei yhdistyslakia voi soveltaa Cannonball MC:hen, koska se on rekisteröimätön yhdistys.

Oikeudenkäynnin alkua viivytti se, että syyttäjien Cannonballin johtajaksi alun perin katsoma henkilö kiisti voivansa edustaa yhdistystä. Sen sijaan kaksi muuta ihmistä ilmoittautui jengin edustajiksi. Oikeus vahvisti oikeaksi katsomansa edustajan välituomiolla riitajutun vastaajaksi.

Viranomaiset käyneet järjestöjä vastaan kantein

CMC:tä koskeva lakkautusoikeudenkäynti on jo kolmas, joita viranomaiset ovat viime vuosina ajaneet oikeudessa. Jo aiemmin uusnatsijärjestö Pohjoismainen vastarintaliike (PVL) on oikeuden päätöksellä lakkautettu hyvän tavan vastaisena, kuten myös poliisin rikollisjärjestöksi lukema United Brotherhood (UB).

Molempien yhdistysten lakkautus on jo saanut lainvoiman, ja molemmat toimivat aikoinaan rekisteröimättöminä yhdistyksinä, kuten myös CMC.