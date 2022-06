Syyttäjä vaatii pirkanmaalaiselle taidekauppiaalle vuosien vankeusrangaistusta Salvador Dali -kopioiden myymisestä

Huhtikuussa käräjäoikeudessa alkaneessa käsittelyssä epäiltynä on kaksi pirkanmaalaista miestä. Syytetyt kiistävät syytteet.

Pirkanmaan käräjäoikeudessa käsitellään laajaa taidehuijausvyyhtiä. Kuvassa on Christo de San Juan de la Cruz (Christo) -veistos.

Pirkanmaan käräjäoikeudessa alkoi huhtikuun alussa taideväärennöksiin liittyvän rikosvyyhdin käsittely.

Rikoksista epäillään kahta pirkanmaalaista miestä. Keskusrikospoliisin (KRP) mukaan kaksikon epäillään muun muassa kaupanneen korkeaan hintaan Salvador Dalin veistoksia, joita he väittivät alkuperäisteoksiksi. Tosiasiassa veistoksista oli valmistettu tuhansia kopioita. Miehiä ei epäillä kopioiden valmistamisesta.

Syyttäjä vaatii päätekijäksi epäillylle taidekauppiaalle vähintään neljän ja puolen vuoden vankeusrangaistusta erilaisista huijauksista taidekaupassa. Epäillyissä törkeissä petoksissa on kyse esimerkiksi kopioiden myymisestä Salvador Dalin teoksina.

Syytteen mukaan mies erehdytti ostajia veistosten ja hopeaesineiden alkuperästä ja aitoudesta. Asiaa tutkinut KRP on aiemmin kertonut, että teoksia kaupattiin alkuperäisinä.

Ostajille aiheutuivat satojen tuhansien vahingot

Teosten ostajille aiheutettu vahinko on haastehakemuksen mukaan satojatuhansia euroja.

”Petoksella on tavoiteltu huomattavaa hyötyä ja aiheutettu huomattavaa vahinkoa. Petos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä”, haastehakemuksessa sanotaan.

Syytetty kiistää kaikki syytteet ja sen, että olisi antanut vääriä tietoja tai erehdyttänyt ketään. Kirjallisessa vastauksessaan hän sanoo olleensa siinä käsityksessä, että Dalin teokset oli valmistettu tämän elinaikanaan myöntämien oikeuksien perusteella:

”Syyttäjä on katsonut, että kaikki Dalin teoksiin liittyvä kaupankäynti on katsottava rikolliseksi niihin liittyvän potentiaalisen väärennösriskin vuoksi. Tämä lähtökohta asettuu outoon valoon, koska maailmassa on tehty kauppoja Dalin teoksilla säännöllisesti vuosikymmenten aikana.”

Vastauksen mukaan ostajille on kauppojen yhteydessä kerrottu avoimesti tiedot teoksesta ja siitä, mihin editioon kyseinen teos kuuluu.

”Kenellekään asianomistajalle ei ole esitetty, että teos olisi uniikki tai, että kyseinen editio olisi ainoa kyseisestä veistoksesta valmistettu editio”, kirjallisessa vastauksessa sanotaan.

Syyttäjän mukaan Picassosta maksettiin ylihintaa

Syyttäjän mukaan sen lisäksi, että ostajia erehdytettiin teosten aitoudesta, syytetty huijasi ostajia maksamaan taiteesta merkittävää ylihintaa. Kyse on esimerkiksi kolmesta Pablo Picasson grafiikan vedoksesta. Ostajalle aiheutettiin syyttäjän mukaan 40 000 euron vahinko.

”(Syytetty) on taidealan asiantuntijuuteensa ja poikkeuksellisiin suhteisiinsa vedoten vakuuttanut (ostajan) siitä, että hänen myymiään grafiikan vedoksia on harvoin tarjolla ja että myymänsä grafiikan vedokset ovat oikeahintaisia sekä kannattava sijoituskohde”, haastehakemuksessa sanotaan.

Toisessa tapauksessa taidegrafiikkaa myytiin syyttäjän mukaan noin 300 000 euron ylihintaan.

Syytetyn mukaan Picasson grafiikkavedokset on myyty tavanomaiseen markkinahintaan. Jälkimmäisessä tapauksessa oli hänen mukaansa kyse korkealaatuisesta vedoksesta, eikä hän ollut sitoutunut vastaamaan sen edelleen realisoinnista.

Syytetty kiistää myös yhteistyösopimuksella erehdyttämisen

Miestä syytetään myös yhteistyökumppanin erehdyttämisestä sopimukseen. Sopimuksen mukaan mies lupasi hankkia sopijakumppanille taidetta suoraan eurooppalaisilta ”alkulähteiltä”. Todellisuudessa mies myi taidetta yrityksensä varastosta ja laskutti niiden hankinnasta ylimääräisiä kuluja, syytteessä sanotaan.

”(Ostaja) on siten maksanut teoksista hankintahinnan ja katteen muodossa niin korkean hinnan, ettei teosten edelleen myynti Suomessa ole ollut kannattavaa tavalla, jota sopimusta tehdessä oli tavoiteltu”, syytteessä sanotaan.

Vahinkoa aiheutui syyttäjän mukaan yli 2,2 miljoonaa euroa.

Syytetyn kirjallisen vastauksen mukaan osapuolet eivät koskaan laatineet kirjallista sopimusta yhteistyön ehdoista. Miehen mukaan siitä ei sovittu, että myytävät teokset olisivat uusia ja aiemmin myymättömiä. Sovittu ei ollut hänen mukaansa myöskään siitä, että hänen olisi pitänyt myydä teoksia omakustannushintaan.

Miestä syytetään useiden törkeiden petosten lisäksi törkeästä kavalluksesta, törkeistä kirjanpitorikoksista ja törkeistä veropetoksista.

Syytteessä on lisäksi toinenkin mies, jonka osuus on kuitenkin vähäisempi. Syyttäjä vaatii tälle 10 kuukauden ehdotonta vankeusrangaistusta. Myös hän kiistää kaikki syytteet.