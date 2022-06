Pala Cafén ovi oli murrettu auki luultavasti sorkkaraudalla.

Tampereen Siperian liikekeskuksessa sijaitsevaan Pala-kahvilaan on murtauduttu sunnuntain ja maanantain välisenä yönä, kertoo toinen kahvilan yrittäjistä, Nina Roshier, maanantaina Aamulehdelle. Tampereen Siperian liikekeskus kuuluu Finlaysonin tehdasalueeseen, ja se sijaitsee Tampereen keskustassa.

Murto tapahtui noin puolen yön aikaan sunnuntaina. Kahvilan yrittäjät saivat siitä tiedon vartijalta ja poliisilta.

”Varkaat ilmeisesti tulivat sisään liikekeskukseen ovista, jotka olivat vielä silloin auki. Siitä he sitten tulivat kahvilamme takaovelle, joka oli lukossa. He mursivat ovemme jollain järeällä aseella, ehkä sorkkaraudalla. Palasia oli singonnut sinne tänne. Ovi ei varsinaisesti mennyt rikki, mutta hyvin he saivat sen murrettua auki”, Roshier sanoo.

Roshier kertoo, että liikekeskuksen aukiolla, jossa kahvila sijaitsee, on valvontakamera. Asiaa tutkitaan poliisin kanssa. Sisä-Suomen poliisin rikoskomisario Arto Partanen vahvistaa, että murrosta on kirjattu rikosilmoitus ja asiaa tutkitaan.

Kahvilan takaovea on murrettu luultavasti sorkkaraudalla. Murron jäljet näkyivät ovessa vielä maanantaina.

Vähäinen saalis

Roshier kertoo, että varkaiden saalis jäi lopulta melko vähäiseksi.

”Varkaat saivat enemmänkin sotkua aikaan, kuin veivät rahallisesti mitään arvokasta. Sanoisin, että varkaiden saalis jää ehkä alle sadan euron. Mukaan heille tarttui muutamia kolikoita, kahvilan puhelin, kokkiveitsi ja patakintaat.”

”Toinen kahvilan kahvinkeittimen termospannuista oli mennyt vähän rikki. Se oli vähän arvokkaampi esine, mutta enemmänkin harmia oli siivoamisessa. Uskon, että tekijät saadaan vielä kiinni.”

Kahvila aukesi murron vuoksi maanantaina vasta kello 9.30, kun normaalisti se aukeaa joka arkipäivä kello 7.30.

Roshier kertoo, että kahvilaa on kohdannut vahingonteko kerran aikaisemminkin, mutta siitä on aikaa jo viisitoista vuotta.

”Silloin jotkut pari nuorta olivat päässeet kahvilaan sisälle ja syöneet muffinseja. He jäivät nopeasti kiinni. Uskon, että nytkin jäävät.”

