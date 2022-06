Pirkanmaalla tutkitaan tehokkaiden ilma-aseiden luvatonta maahantuontia – tällaisia aseet ovat: ”Käytetään joissain maissa kodin puolustamiseen”

Luvattomia aseita on takavarikoitu ympäri Suomea jo noin 140 kappaletta. Tulli pyytää aseita hankkineita henkilöitä luovuttamaan aseet poliisille, mikäli ostajalla ei ole ollut lupaa hankkia ja pitää hallussa asetta.

Tulli paljasti useita luvanvaraisten tehokkaiden ilma-aseiden salakuljetuksia. Aseita on myyty satoja ilman asianmukaisia lupia suomalaisissa alan yrityksissä. Tullin Poliisihallitukselta saaman lausunnon mukaan Umarex-merkkiset ilma-aseet T4E HDR50 ja T4E HDS68 täyttivät tehokkaan ilma-aseen määritelmän.

Aamulehti

Tulli on paljastanut useita tehokkaiden ilma-aseiden maahantuonteja, joissa yksityishenkilöillä ei ole ollut lainmukaista lupaa tuoda aseita maahan. Lisäksi tehokkaita ilma-aseita on myyty suomalaisissa alan yrityksissä satoja ilman asianmukaisia lupia. Tulli kertoi takavarikosta toukokuun lopussa.

Pirkanmaan osalta Tulli tutkii yhden alan yrityksen ja yhden yksityishenkilön osuutta ilma-aseiden maahantuonnissa.

Aseita on takavarikoitu ympäri Suomea jo noin 140 kappaletta.

Voidaan ampua metallikuulia

Tutkinnanjohtaja Kimmo Kaunisto kertoo Aamulehdelle, että kyseessä ovat Umarex-merkkiset ilma-aseet T4E HDR 50 ja T4E HDS 68. Kauniston mukaan aseita käytetään joissain maissa mahdollisesti kodin puolustamiseen, mutta Suomessa niillä harjoitellaan aseenkäsittelyä. ”Ne ovat hyvin samanlaisia kuin oikeatkin aseet. Niillä voi harjoitella, miten vedetään ase kotelosta ja miten niillä tähdätään.”

Kaunisto kertoo, että aseilla voi saada tuhoa aikaiseksi, vaikka ne eivät ole jouleissa eli lähtönopeudessa mitattuna kovin tehokkaita. Poliisihallituksen mukaan jälleenmyyjien mainosten ja myyntipuheiden perusteella aseita käytetään kuluttajamarkkinoilla muun muassa itsepuolustukseen eli toisen henkilön vahingoittamiseen paitsi kumikuulia myös metalliluoteja ja metallikuulia ampumalla.

Poliisihallitus on määritellyt ne tehokkaiksi ilma-aseiksi eli ne ovat luvanvaraisia. Tehokkaalla ilma-aseella tarkoitetaan vuonna 1950 tai sen jälkeen valmistettua, ilman tai muun kokoon puristetun kaasun paineella toimivaa esinettä, jonka piipun pienin sisähalkaisija on yli 6,35 millimetriä ja joka on suunniteltu ja tarkoitettu ampumaan metalliluoteja.

Tutkinnan keskiössä tahallisuus

Kaunisto kertoo, että Tulli havaitsi aseet maahantuotuja lähetyksiä tarkastettaessa. Tulli pyysi poliisihallitukselta selvyyden, voidaanko aseet määritellä tehokkaiksi ilma-aseiksi. Poliisihallituksen viime vuoden marraskuussa antaman lausunnon mukaan voidaan.

Nyt esitutkinnassa punnitaan tekojen tahallisuutta eli sitä, ovatko maahantuojat ja jälleenmyyjät voineet tietää, että aseet ovat luvanvaraisia ja olisiko heidän pitänyt tietää. Jos tahallisuus täyttyy, voi syyllistyä ampuma-aserikokseen. Jos Tullin esitutkinnassa selviää, että tahallisuus ei täyty, ja syyttäjä on siitä samaa mieltä, esitutkinta päättyy.

Kauniston mukaan tahallisuus on erityisesti yritysten osalta punninnassa, sillä he ovat myyneet aseita julkisesti netissä ja kivijalkaliikkeissä.

”(Poliisihallituksen) lausunnostahan ei ole mitenkään tiedotettu kenenkään tietoisuuteen silloin, kun niiden on tutkittu olevan tehokkaita ilma-aseita, joten juuri sitä selvitetään, ovatko henkilöt tienneet luvattomuudesta.”

Tehokkaita vai ei?

Poliisihallitus on lausunnossaan todennut, että aseet ovat tehokkaita ilma-aseita ja siten luvattomia, mutta lopullisen päätöksen luvattomuudesta tekee tuomioistuin, jos tapaukset etenevät käräjäoikeuden käsittelyyn. Jos tuomioistuin toteaa, että aseet eivät täytä tehokkaan ilma-aseen määritelmää, nostetut syytteet hylätään ja aseet palautetaan niiden omistajille.

Pääosa tutkinnassa ilmi tulleista tapauksista on jo lähetetty syyttäjälaitokselle syyteharkintaan.

Tulli ohjeistaa Umarex-tuoteperheen aseita hankkineita henkilöitä luovuttamaan aseet poliisille, mikäli ostajalla ei ole ollut edellytyksiä hankkia ja pitää hallussa asetta. ”Kun oma-aloitteisesti luovuttaa luvattoman hallussa olevan aseen, siitä ei tule seuraamuksia.”