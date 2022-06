Vantaan sellimurhasta syytetyille tehdään mielentilatutkimus ja vaarallisuusarvio: ”Jopa murhaksi poikkeuksellisen raaka ja julma teko”

19-vuotiaan syytetyn asianajaja puhui loppulausunnossaan itsemurhakirjeellä ”leikittelystä”. 23-vuotiaan puolustus kummasteli, miksi muut vangit sellissä eivät puuttuneet väkivaltaan.

STT, Porvoo

Vantaan sellimurhasta syytetyt miehet määrätään mielentilatutkimukseen ja vaarallisuusarvioon. Vaarallisuusarvion laatimista oli vaatinut syyttäjä.

Syytteiden käsittely päättyi tänään Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Syyttäjä hakee 19- ja 23-vuotiaille syytetyille ensisijaisesti elinkautista vankeusrangaistusta murhasta.

Toissijainen rangaistusvaatimus on yhdistelmärangaistus, jossa 14–15 vuoden vankeutta seuraisi vuoden valvonta-aika. Vaarallisuusarvio on edellytys yhdistelmärangaistuksen määräämiselle.

Syyttäjä haluaa, että Vantaan vankilan sellimurhasta syytetyille miehille tehdään mielentilatutkimus ja vaarallisuusarvio. Syyttäjä esitti vaatimuksensa käräjäkäsittelyn päätteeksi torstaina.

Syyttäjä perustelee vaatimustaan teon poikkeuksellisella luonteella. Syyttäjän mukaan henkirikos oli murhaksikin poikkeuksellisen raaka ja julma.

Syyttäjä hakee 19- ja 23-vuotiaille syytetyille ensisijaisesti elinkautista vankeusrangaistusta murhasta. Jos oikeus ei katso tekoa murhaksi, syyttäjä vaatii taposta, törkeästä pahoinpitelystä ja törkeästä raiskauksesta kummallekin miehelle yhdistelmärangaistusta, jossa 14–15 vuoden ehdotonta vankeutta seuraisi vuoden valvonta-aika.

Yksi yhdistelmärangaistuksen ehdoista on, että tuomittu on todettu vaarallisuusarviossa erittäin vaaralliseksi muiden hengelle, terveydelle tai vapaudelle.

”Teko on luonteeltaan niin poikkeuksellisen raaka ja kidutustyyppinen, että molempien vastaajien mielentila on syytä tutkia. Sen yhteydessä voidaan laatia vaarallisuusarvio mahdollista yhdistelmärangaistusta varten”, aluesyyttäjä Emilia Ilander-Raulahti sanoi oikeudessa.

Oikeudenkäynti Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa Vantaalla päättyi torstaina osapuolten loppulausuntoihin. Syyttäjän mukaan syytetyt 19- ja 23-vuotiaat miehet kohdistivat parikymppiseen uhriin kidutuksen kaltaista väkivaltaa.

”Teko on ollut todella pitkäkestoinen ja aiheuttanut asianomistajalle kipua, kärsimystä ja varmasti suurta pelkoa -- Teossa on käytetty lukuisia eri tekotapoja ja välineitä: asianomistajaa on lyöty, potkittu, poltettu kiehuvalla vedellä, hänelle on syötetty tupakantumppeja ja juotettu virtsaa sekä pesuainetta, hänen ranteitaan on viilletty ja hänet on tukehdutettu”, Ilander-Rauhahti listasi.

Henkirikoksen motiivina oli syyttäjän mukaan se, että uhri oli aiemmin tuomittu alaikäisiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Murhan lisäksi miehiä syytetään uhrin törkeistä raiskauksista.

Puolustus: Tilanne oli 19-vuotiaalle syytetylle psyykkisesti kestämätön

Syytetyt ovat kiistäneet murhasyytteen. Nuorempi heistä on oikeudenkäynnissä ottanut henkirikoksen yksin kontolleen.

19-vuotias on kiistänyt murhasyytteen, mutta myöntää tehneensä uhrille ensin monenlaista väkivaltaa ja sen jälkeen laittaneensa muovipussin uhrin päähän sekä kuristaneensa tätä narulla. Näin hän katsoo syyllistyneensä tappoon.

Syytetyn asianajaja Risto Kyytinen sanoi loppulausunnossaan, ettei uhriin aiemmin sellissä kohdistettu väkivalta ollut hengenvaarallista, eikä siksi tapahtunutta voida arvioida yhtenä tekokokonaisuutena ja murhana.

”On leikitelty itsemurhakirjeellä, on psyykattu (uhria), sitten on yhdessä poltettu tupakat”, hän sanoi.

Kyytisen mukaan 19-vuotias teki päätöksen uhrin surmaamisesta vasta hetkeä ennen tekoa, koska tilanteesta oli tullut tälle ”psyykkisesti kestämätön”.

”Se tilanne mihin päämieheni jäi, oli se, että hän oli psyykkisesti rasitettu ja hänen olisi ollut vietettävä yö (uhrin) punkan alapedillä. Se oli hänelle psyykkisesti kestämätöntä”, Kyytinen sanoi.

Kyytisen mukaan uhrilla oli kaikki mahdollisuudet sellistä lähtemiseen.

”Siihen hän ei ole suostunut, niin tämä on sitten ollut se keino, sinänsä järjetön keino, mitä sen jälkeen on tehty. Päätös tappaa.”

Syyttäjä on kiistänyt puolustuksen näkemyksen siitä, että uhri oli tilanteessa vapaa vaihtamaan selliä halutessaan. Syyttäjä on myös korostanut, ettei uhrilla ollut mitään velvollisuutta siihen.

”On selvää, että tekijät ovat aiheuttaneet uhrille pelkotilan ja hän on ollut siinä tilanteessa täysin lamaantunut. Siksi hän ei ole pystynyt poistumaan”, syyttäjä Ilander-Raulahti sanoi.

23-vuotiaan puolustus vetoaa tunnekuohuun

Syyttäjä katsoo, että 23-vuotiaan syytetyn uhkaava käytös on vaikuttanut siihen, että 19-vuotias on oikeudessa sanonut olleensa yksin vastuussa uhrin kuolemasta.

Käsittelyn ensimmäinen päivä jouduttiin viime kuussa keskeyttämään hetkeksi, kun vanhempi syytetty nousi paikaltaan ja vaikutti yrittävän hyökätä jonkun kimppuun. Poliisi on arvellut, että miehen vihan kohteena oli kanssasyytetty.

23-vuotias on kiistänyt täysin osallistuneensa uhrin kuolemaan. Hän on myöntänyt osan väkivallasta ja katsoo syyllistyneensä törkeään pahoinpitelyyn.

Miehen asianajaja Lari Ruokamo kiisti loppulausunnossaan, että 23-vuotiaan tekoihin olisi liittynyt mitään suunnitelmallisuutta. Syytetty on kertonut ”nähneensä vain punaista” kuultuaan, että uhri oli raiskannut 8-vuotiaan lapsen. Tämä tieto ei pitänyt paikkaansa.

”Hän on saanut toisen henkilön liikkeelle laskemana väärää tietoa uhrin seksuaalirikostaustasta, ja tämä on aiheuttanut tunnekuohun, jota hän ei ole pystynyt hallitsemaan -- jokainen oikeudenkäyntiä seurannut on voinut omalta osaltaankin tehdä sellaisia havaintoja, että hänellä tunne voi ottaa vallan”, Ruokamo sanoi.

Oikeudessa kuultiin todistajina kolmea muuta vankia, jotka olivat matkasellissä samaan aikaan syytettyjen ja uhrin kanssa. Omassa kuulemisessaan 23-vuotias kyseenalaisti todistajien luotettavuuden ja sanoi, että häntä yritetään lavastaa tekijäksi.

”(Muilla vangeilla) on ollut sellissä miesylivoima suhteessa (syytettyihin) ja mahdollisuus hankkia apua. Tilaisuuksia on ollut useita, mutta jostain syystä he eivät ole apua hankkineet, mikä on hyvin merkillinen seikka”, asianajaja Ruokamo sanoi.

Syytettyjen käytöksen takia jouduttiin poikkeusjärjestelyihin

Oikeudelle vangit kertoivat, että eivät uskaltaneet hälyttää vartijoita, koska pelkäsivät syytettyjä.

”Pelkäsimme (heitä). Pelkäsimme, että he hakkaisivat meidätkin”, yksi heistä sanoi oikeudessa.

Vangit kertoivat, että vanhempi syytetyistä oli sellissä käskenyt heitä ”olemaan tietämättömiä” asioista ja tehnyt samalla sormellaan kurkunleikkausta kuvaavan eleen. Yksi vangeista sanoi, että nuorempi syytetty oli uhannut tappaa hänet ja hänen perheensä, jos hän todistaa asiasta.

23-vuotias teki kurkunleikkausta kuvaavan eleen myös, kun ensimmäistä vankitodistajista kuultiin oikeudessa. Sen jälkeen molemmat syytetyt laitettiin seuraamaan käsittelyä niin, etteivät he näkyneet videoyhteydellä oikeussaliin. Jo aiemmin he olivat huudelleet kesken käsittelyn sekä näyttäneet erilaisia käsimerkkejä sekä toisilleen että muille todistajille.

Vaikka vangit eivät uskaltaneet ilmoittaa vartijoille todistamastaan väkivallasta, he kertoivat yrittäneensä vaivihkaa kiinnittää vartijoiden huomion uhriin siinä kuitenkaan onnistumatta. Vartijat ovat kertoneet, ettei heillä ollut mitään tietoa matkasellin tapahtumista. Vankilan toiminnasta on aloitettu oma esitutkintansa.

Molemmilla syytetyillä aiempaa väkivaltarikoshistoriaa

Molemmat syytetyt miehet on viime vuonna tuomittu henkirikoksen yrityksistä vankeuteen Helsingin käräjäoikeudessa.

23-vuotias tuomittiin muun muassa murhan yrityksestä kymmenen ja puolen vuoden vankeuteen. Oikeuden mukaan mies oli puukottanut uhria useita kertoja sekä ampunut aseella tätä kohti. Käräjätuomiosta on valitettu hovioikeuteen, joten se ei ole lainvoimainen.

19-vuotias tuomittiin isänsä tapon yrityksestä kolmen ja puolen vuoden vankeuteen. Hän oli iskenyt isäänsä kerran veitsellä selkään. Tuomio on lainvoimainen.