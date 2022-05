Sääksjärven seurakuntataloon murtauduttiin Lempäälässä – yksi asia tekee tapauksesta erikoisen: ”Varkaat ovat olleet melkoisessa akvaariossa”

Lempäälässä murtauduttiin Sääksjärven seurakuntatalo Satamaan torstai-illan ja perjantaiaamun välisenä aikana.

Sääksjärven seurakuntatalo Satamaan murtauduttiin torstai-illan ja perjantaiaamun välisenä aikana. Työntekijä huomasi murron ja ilmoitti asiasta poliisille, kun hän saapui seurakuntatalolle perjantaina 20. toukokuuta kello 8 aikaan.

Poliisi on ollut perjantaiaamusta lähtien paikalla tutkimassa murtoa ja kameravalvonnan tallenteita. Rikoskomisario Tuomas Korhosen mukaan murron tarkka tapahtuma-aika ei ole vielä tiedossa. Varkaat pääsivät sisään rikkomalla oven.

Sääksjärven seurakunnan kiinteistöpäällikkö Karri Koivusillan mukaan ainakin elektroniikkaa varastettiin arviolta satojen tai jopa tuhansien eurojen edestä.

”Erikoista on se, että talossa on hälytinlaitteet ja automaattivalot. Varkaat ovat olleet siis melkoisessa akvaariossa, koska siellä on myös isot ikkunat. Luulisi, että joku olisi huomannut jotain, kun vieressä on myös vilkasta liikennettä. Jäämme odottamaan jännityksellä, mitä kamerakuva paljastaa”, Koivusilta toteaa.