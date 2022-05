Katiska-vyyhdin Niko Ranta-ahon uusien syytteiden käsittely alkoi Helsingin käräjillä – syytetään oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisesta

Syytettynä on myös kaksi muuta ihmistä. Ranta-aho on aiemmin tuomittu vuosien vankeusrangaistuksiin muun muassa törkeistä huumausainerikoksista.

Helsingin käräjäoikeudessa on alkanut Katiska-huumevyyhdin toisen pääsyytetyn Niko Ranta-ahon uusien syytteiden käsittely. Rauhallisen oloinen Ranta-aho saapui oikeuteen vankilasta, jossa istuu parhaillaan Katiska-tuomiotaan.

Ranta-ahoa syytetään oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisesta. Syytettyinä ovat myös Ranta-ahon lähisukulainen sekä Ranta-ahon oikeudenkäyntiavustajana toiminut nainen.

Helsingin Sanomien tietojen mukaan uhkaamisen epäillään kohdistuneen mieheen, joka oli Ranta-ahon tapaan syytettynä Katiskassa. Mies tuomittiin lehden mukaan muun muassa törkeistä huumausaine- ja dopingrikoksista useiksi vuosiksi vankeuteen.

Oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamisesta voidaan tuomita sakkoja tai enintään kolme vuotta vankeutta.

Tuomittu törkeistä huumausainerikoksista

Ranta-aho on tuomittu käräjäoikeudessa jo aiemmin.

Vuosi sitten keväällä Helsingin käräjäoikeus tuomitsi hänet Katiska-huumevyyhdissä 11 vuoden vankeuteen muun muassa törkeistä huumausaine- ja dopingrikoksista. Myöhemmin kesällä hänet tuomittiin Katiska 2 -huumejutussa kahden vuoden ehdottomaan vankeusrangaistukseen niin ikään törkeistä huumausainerikoksista. Katiska 2 -jutun tekoaikana Ranta-aho oli vapaana odottamassa Katiska 1 -jutun tuomiota.

Molemmista Katiska-jutuista on valitettu hovioikeuteen. Katiska 1 -jutun käsittely alkoi Helsingin hovioikeudessa maanantaina, ja sen on määrä jatkua lokakuun loppuun saakka.

Keskusrikospoliisilla (KRP) on lisäksi tutkittavana juttu, jossa Ranta-ahoa ja yhtä muuta ihmistä epäillään törkeästä veropetoksesta. KRP:n mukaan veropetosepäilyllä on liityntä Katiska-juttuun ja kyseessä on satojentuhansien eurojen veronkierto.