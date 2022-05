Syyttäjien mukaan Cannonballin päätarkoitus on rikosten tekeminen. Cannonballin mukaan ryhmä ei eroa muista moottoripyöräkerhoista.

Moottoripyöräjengi Cannonballin lakkauttamis­kanteen käsittely on päättynyt käräjäoikeudessa. Jengin tilojen edustalla Helsingissä kuvattiin marraskuussa 2012.

STT

Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa on päättynyt käsittely moottoripyöräjengi Cannonballin lakkauttamis­kanteesta. Oikeus antaa ratkaisunsa asiassa 8. kesäkuuta.

Cannonballin lakkauttamista vaativat syyttäjät. He olivat vaatineet myös Cannonballin asettamista määräaikaiseen toimintakieltoon siksi aikaa, kun oikeus harkitsee ratkaisuaan. Käräjäoikeus kuitenkin hylkäsi syyttäjien vaatimuksen.

”Jos nyt annamme määräaikaisen toimintakiellon, se tarkoittaisi, että olemme jo käytännössä ratkaisseet asian. Oikeus haluaa kuitenkin tehdä päätösharkinnan rauhassa”, tuomari Juha Kolu perusteli oikeuden ratkaisua.

Kolu myös korosti, että väliaikainen toimintakielto on poikkeuksellinen turvaamistoimi, jonka tarpeellisuutta on arvioitava tarkkaan. ”Käsittelyssä ei ole tullut esille syitä määrätä väliaikainen toimintakielto muutamaksi viikoksi, kun Cannonball on toiminut jo kymmeniä vuosia.”

Johtaja: Rikokset yksittäisten jäsenten tekosia

Syyttäjien mukaan Cannonball on rekisteröimätön yhdistys, jonka toiminnan määräävänä ja pääasiallisena tarkoituksena on rikosten tekeminen. Cannonballin lisäksi he vaativat lakkautettavaksi myös sen alayhdistys Squad 32:ta.

Syyttäjien mukaan Cannonballin toiminta on yhtäläistä muiden rikollisuudesta tunnettujen moottoripyöräjengien, kuten esimerkiksi Helvetin enkeleiden ja Bandidoksen kanssa.

”Cannonballin toiminnan tarkoituksena on rikollisin keinoin – erityisesti huumausaine- ja ryöstö/kiristysrikoksilla – hankkia taloudellista hyötyä. Rikollinen toiminta on ollut jatkuvaa ja pitkäaikaista”, syyttäjien lakkauttamiskanteessa kirjoitetaan.

Cannonball on useissa lainvoimaisissa rikostuomioissa katsottu järjestäytyneeksi rikollisryhmäksi. Viime viikolla oikeudenkäynnissä kuultiin ryhmän nykyisenä presidenttinä ja yhtenä perustajista pidettyä miestä, jonka mukaan Cannonballilla ei ole mitään tekemistä järjestäytyneen rikollisuuden kanssa.

Hänen mukaansa kyseessä on vain moottoripyöräkerho. ”Pidän kummallisena, että jos joku töpeksii jossain, niin ollaan menossa lakkauttamaan koko kerho”, mies sanoi oikeudessa.

Miehen mukaan mahdollinen rikollinen toiminta on yksittäisten jäsenten tekemää, ei koko Cannonballin linja. Rikoksista ei kerhossa palkita ja tarvittaessa jäsen erotetaan, mies sanoi.

Cannonball on kolmas ryhmä, jota viranomaiset ovat viime vuosina vaatineet lakkautettavaksi yhdistyslain nojalla. Aiemmin uusnatsijärjestö Pohjoismainen vastarintaliike (PVL) ja rikollisryhmä United Brotherhood (UB) on lakkautettu lainvoimaisilla tuomioilla.