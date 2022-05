Uutta tietoa Hervannan puukotuksesta: taustalla 42-vuotiaan naisen ja 22-vuotiaan uhrin aiemman parisuhteen kaunat

Maaliskuussa tapahtuneen puukotuksen esitutkinta on loppusuoralla laboratoriolausuntojen saavuttua maanantaina.

Tampereella tutkitaan epäiltyä murhan yritystä, joka tapahtui Hervannassa torstaina 17. maaliskuuta 2022. Valokuva on otettu teon jälkeen poliisin ja ensihoidon saavuttua paikalle.

Aamulehti

Tampereen Hervannassa maaliskuun puolivälissä tapahtuneen puukotuksen esitutkinta on loppusuoralla. Teon taustalla epäillään olevan kaunat 22-vuotiaan uhrin ja toisen epäillyn, 42-vuotiaan naisen aiemmasta parisuhteesta.

Teosta epäiltynä on lisäksi 41-vuotias mies. Epäillyt vangittiin maaliskuussa Pirkanmaan käräjäoikeudessa todennäköisin syin epäiltyinä murha yrityksestä.

Uhri pääsi sairaalahoidosta nopeasti pois, sillä hänen saaman vammat olivat lieviä. Puukotus tapahtui miehen asunnossa.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jari Luoto Sisä-Suomen poliisista kertoo, että esitutkinta on loppusuoralla laboratoriolausuntojen saavuttua maanantaina. Laboratorio­lausunnot eivät muuta epäiltyjen asemaa. ”Lähtökohtamme on, että asiassa on täytynyt olla yksituumaisuutta”, Luoto kertoo.

Hän sanoo, että aiemmassa parisuhteessa oli ollut nuoren miehen ja naisen välillä väkivaltaa.

Syytteen nostamisen määräpäivä on 16. kesäkuuta.