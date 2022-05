Helsingin Sanomat kertoo useista poliisin väärin­käytöksistä – Poliisihallituksen mukaan epäilyt on annettu selvitettäväksi viime vuonna

Helsinki

Helsingin Sanomat nostaa esille useita epäilyjä Helsingin poliisilaitoksen sopimattomasta toiminnasta. Jutun mukaan etenkin Itäkeskuksessa on toiminut poliiseja, jotka ovat käyttäneet muun muassa väkivaltaisia otteita.

Poliisihallituksen vastaus Helsingin Sanomien jutussa esitettyihin väitteisiin on, että esiin nostetut väärinkäytösepäilyt on annettu valtakunnansyyttäjälle esiselvitettäväksi viime vuonna.

”Esitetyt väitteet poliisin käytöksestä ja väärinkäytöksistä ovat vakavia ja väitetty toiminta täysin poliisin arvojen, etiikan ja toimintaperiaatteiden vastaista”, sanoo poliisiylitarkastaja Pekka-Matias Väisänen Poliisihallituksesta tiedotteessa.

HS: Poliisi pahoinpiteli ja ”siivosi” todisteet

Helsingin Sanomien haastattelema entinen poliisi kertoi, mitä hän todisti työskennellessään Helsingin Itäkeskuksen alueella vuosina 2006–2007. Väkivaltainen poliisiryhmä löi ihmisiä, pahoinpiteli putkaan joutuneita ja ”siivosi” todisteet, HS kirjoittaa.

Haastateltu entinen poliisi kertoi todistaneensa myös avointa rasismia ja seksismiä.

Helsingin Sanomat haastatteli juttuun myös seitsemää nimettömänä pysytellyttä poliisia, jotka ovat yhä virassa.

Väärinkäytöksistä voi ilmoittaa nimettömästi

Poliisihallituksen mukaan vanhojen väärinkäytösten esiin nostaminen korostaa entisestään sitä, että nyt eletään ajassa, jossa poliisilta ei hyväksytä minkäänlaista asiatonta käytöstä.

”Esiselvityksestä ja siitä tiedottamisesta vastaa syyttäjä. On erittäin tärkeää, että väitteet ja niiden todenperäisyys selvitetään, jotta niihin voidaan reagoida. Jokainen esiin tullut epäkohta on liikaa. Poliisi ei kuitenkaan reagoi huhujen ja kuulopuheiden mukaan, vaan faktojen pohjalta, mistä syystä ulkopuolisen syyttäjän esiselvityksen lopputulos on keskeinen”, Väisänen sanoo tiedotteessa.

”Valitettavasti en voi kertoa selvityksen tilasta, koska prosessin etenemisestä vastaa syyttäjä ja asia on kesken”, Väisänen kertoi myös STT:lle sunnuntaina.

Poliisihallituksen mukaan poliisissa on viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden aikana noussut keskiöön arvojen mukaan toimiminen ja arvojohtaminen.

Poliisissa tapahtuneiden väärinkäytösten ilmituloa onkin pyritty helpottamaan muun muassa poliisin intranetissä toimivan eettisen kanavan avulla, jonka kautta voi nimettömästi ilmoittaa havaitsemistaan väärinkäytöksistä. Poliisin henkilöstö voi tarvittaessa tehdä havaitsemistaan epäkohdista ilmoituksen joko eettiseen kanavaan tai suoraan esimiehilleen.