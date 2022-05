Poliisi: Helsingissä siepattu 9-vuotias poika pakotettiin autoon aseella uhaten – teon motiivin epäillään olleen taloudellinen

Sieppaaja jätti pojan metsään puuhun sidottuna.

Helsinki

Helsingin poliisi kertoo epäilevänsä, että Helsingin Kulosaaressa huhtikuussa tapahtuneen 9-vuotiaan pojan sieppauksen motiivi oli taloudellisen hyödyn tavoittelu.

Poliisin mukaan teosta epäilty 54-vuotias mies uhkasi poikaa aseella ja pakotti tämän autoon Kulosaaressa. Huoltajat saivat kiristysviestin pojan puhelimesta pian sieppaamisen jälkeen. Pojasta ei kuitenkaan maksettu lunnaita.

Sieppauksen jälkeen epäilty lähti ajamaan pois Kulosaaresta. Hän pysähtyi myöhemmin sitomaan pojan nippusiteillä kiinni auton jalkatilaan. Samalla hän peitti pojan kasvot kankaalla ja teipillä.

Poika vapautti itsensä

Tämän jälkeen epäilty ajoi poliisin mukaan autolla Sipooseen, jossa hän jätti pojan metsään. Hän sitoi siepatun kiinni puuhun nippusiteillä. Myös pojan jalat olivat kiinni nippusiteillä ja kasvot edelleen peitettynä.

Epäilty poistui paikalta, ja pian tämän jälkeen poika sai itsensä irrotettua nippusiteistä. Hän käveli läheiselle tielle, josta sivullinen henkilö löysi hänet.

”Poika itse toimi tilanteessa poikkeuksellisen rohkeasti. Hän on myös kertonut tapahtumista poliisille erittäin selkeästi ja johdonmukaisesti varsinkin, kun otetaan huomioon hänen ikänsä, sanoi tiedotteessa tutkinnanjohtaja”, rikoskomisario Marko Forss sanoo.

Poliisi epäilee, että 54-vuotias mies suunnitteli teon ennakkoon. Miestä epäillään panttivangin ottamisesta ja törkeästä ryöstöstä. Muita epäiltyjä jutussa ei tällä hetkellä ole. Epäilty ei ole halunnut avata tapahtumien kulkua poliisille, ja hän kiistää teon.

Epäilyllä pitkä rikostausta

Epäilyllä miehellä on aiempaa rikostaustaa. Vakavin miehen rikoksista on tappo, josta hänet tuomittiin Helsingin käräjäoikeudessa 2000-luvun alussa. Samassa yhteydessä hänet tuomittiin myös törkeästä ryöstöstä ja törkeästä ampuma-aserikoksesta. Lisäksi mies on tuomittu useista erilaisista petosrikoksista. Epäilty on vaihtanut nimeään useasti.

Poliisi jatkaa edelleen 9-vuotiaan pojan sieppauksen tutkintaa ja pyytää yleisöltä lisää vihjeitä. Poliisi kaipaa edelleen silminnäkijähavaintoja Mercedes Benz -merkkisestä autosta Itä-Helsingistä ja Sipoosta 22. huhtikuuta kello 9–15.

Poliisin tietojen mukaan epäillyllä oli päällä keltainen ”työtakki”, jonka hän todennäköisesti vaihtoi jossakin vaiheessa toiseen takkiin. Lisäksi poliisi pyytää vihjeitä pojalta anastetusta tummansinisestä repusta.