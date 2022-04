Keskusrikospoliisin asiantuntijan mukaan nykyään kaikki tietävät, että Cannonball on järjestäytynyt rikollisryhmä.

STT

Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa jatkui perjantaina moottoripyöräjengi Cannonballin lakkauttamiskanteen käsittely.

Cannonballin ja sen alayhdistyksen Squad 32:n lakkauttamista vaativat syyttäjät. Heidän mukaansa Cannonball on rekisteröimätön yhdistys, jonka toiminnan määräävänä ja pääasiallisena tarkoituksena on rikosten tekeminen.

Oikeudessa puitiin sitä, miten jengin jäseneksi pääsee, miten jengissä toimitaan ja mistä jengissä on kyse. Puolustuksen mukaan kyseessä on miesten moottoripyöräkerho, syyttäjien mukaan kyseessä on sotilaallisen hierarkkisesti järjestäytynyt rikollisryhmä.

Keskusrikospoliisin (KRP) mukaan Cannonball on vuonna 1991 Helsingissä perustettu moottoripyöräjengi, joka on sittemmin laajentunut valtakunnalliseksi. Suomen lisäksi sillä on osastot Virossa ja Thaimaassa. Jäseniä on yhteensä parisataa.

Asiantuntija: Kaikki tietävät, että kyseessä järjestäytynyt rikollisryhmä

Syyttäjien todistajaksi kutsuman KRP:n asiantuntijan mukaan kaikki Cannonballin toimintaan mukaan lähtevät tietävät, mitä jengissä tehdään ja sen, että se on järjestäytynyt rikollisryhmä.

”Sinne lähtökohtaisesti hakeutuvat henkilöt, jotka haluavat olla mukana siinä toiminnassa”, asiantuntija sanoi.

KRP:n mukaan ryhmässä on tiukat säännöt, joiden noudattamatta jättäminen voi pahimmillaan aiheuttaa ikäviä seuraamuksia. Esimerkiksi ryhmästä eroaminen voi tämän vuoksi olla hankalaa.

Asiantuntijan mukaan ryhmässä edetään hierarkiassa ylemmäs kokemuksen ja suoriutumisen perusteella. Hierarkiassa korkeammalla olevat voivat hänen mukaansa käskyttää alempiaan erilaisiin tehtäviin.

Oikeudessa on Cannonballin järjestäytymisen ja hierarkkisuuden todistamiseksi käyty läpi muun muassa sen kirjattuja sääntöjä. Ryhmän itsensä mukaan kyse on esimerkiksi kerhotilojen siivoamiseen liittyvistä säännöistä, eikä varsinaista hierarkiaa tai käskyttämistä ole.

Johtaja: Rikokset yksittäisiä, eivät Cannonballin linja

Oikeudessa kuultiin myös Cannonballin nykyisenä presidenttinä ja yhtenä perustajista pidettyä miestä, jonka mukaan kerholla ei ole mitään tekemistä järjestäytyneen rikollisuuden kanssa. Hänen mukaansa kyseessä on vain moottoripyöräkerho.

”Pidän kummallisena, että jos joku töpeksii jossain, niin ollaan menossa koko kerho lakkautettavaksi”, mies sanoi oikeudessa.

Miehen mukaan mahdollinen rikollinen toiminta on yksittäisten jäsenten tekemää, ei koko Cannonballin linja. Hänen mukaansa rikoksista ei kerhossa palkita ja tarvittaessa jäsen erotetaan.

Cannonball on kolmas ryhmä, jota viranomaiset ovat viime vuosina vaatineet lakkautettavaksi yhdistyslain nojalla. Aiemmin uusnatsijärjestö Pohjoismainen vastarintaliike (PVL) ja rikollisryhmä United Brotherhood (UB) on lakkautettu lainvoimaisilla tuomioilla.

Cannonball on useissa lainvoimaisissa rikostuomioissa katsottu järjestäytyneeksi rikollisryhmäksi. Rikollisen toiminnan lisäksi toinen syyttäjien keskeinen perustelu lakkauttamiselle on, että Cannonballin jäsenet ovat heidän mukaansa varustautuneet aseellisesti. Siitä syyttäjien mukaan kertovat lukuisat takavarikot ja tuomiot aserikoksista.

Cannonball on kiistänyt aseistautumisen ja korostanut, että rikostuomiot koskevat vain yksittäisiä jäseniä. Sen mukaan mitään liityntää ryhmään ei edes ole pystytty osoittamaan kuin murto-osassa tuomituista tapauksista.