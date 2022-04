Tampereen henkirikoksesta epäillylle luetaan syytteet torstaina – epäillään myös ajaneen tahallaan päin rekkaa Virroilla

Epäilty ei ole esitutkinnassa myöntänyt henkirikosta eikä tahallista ajamista rekan eteen.

Aamulehti

Tammikuussa Tampereella tapahtuneen henkirikoksen oikeuskäsittely alkaa Pirkanmaan käräjäoikeudessa torstaina. 28-vuotiaalle miehelle luetaan syytteet murhasta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä pahoinpitelyn yrityksestä.

Aluesyyttäjä Joni Köykkä teki syyttämispäätöksen 14. huhtikuuta 2022.

Henkirikoksen uhriksi joutunut nainen löytyi maanantaina 10. tammikuuta Tampereella sijaitsevasta asunnosta poliisin saaman ilmoituksen jälkeen. Henkirikos oli tapahtunut sunnuntaina 9. tammikuuta. Epäilty mies otettiin myöhemmin kiinni toisaalta. Mies vangittiin 14. tammikuuta Pirkanmaan käräjäoikeudessa todennäköisin syin epäiltynä murhasta.

Kyseessä on murha, jos tappo tehdään esimerkiksi vakaasti harkiten, erityisen raa’alla tai julmalla tavalla ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä. Rikoksentekijä on tuomittava murhasta vankeuteen elinkaudeksi.

Henkirikoksen jälkeisenä päivänä Virroilla tapahtui illalla liikenneonnettomuus, jossa henkirikoksesta epäillyn ajama henkilöauto ajautui vastaan tulleen rekan kaistalle. Rekassa oli kaksi henkilöä, jotka loukkaantuivat törmäyksessä lievästi. Henkilöauton kuljettaja oli puristuksissa ja hän loukkaantui vakavasti.

Lue lisää: 28-vuotiasta miestä epäillään murhasta Tampereella – joutui seuraavana päivänä liikenneonnettomuuteen ja törmäsi rekkaan

Miehen epäillään ajaneen tahallaan päin rekkaa, joten Köykkä nosti syytteen myös törkeän pahoinpitelyn yrityksestä. ”Lähtökohta on se, että pitää ymmärtää myös rekan kuljettajalle voivan aiheutua vakaviakin seurauksia. Itse hän ei ole myöntänyt, että hän olisi ajanut tahallaan päin, mutta kuulemme oikeudessa asianomistajia heidän havainnoistaan tilanteessa”, hän kertoo.

Epäilty ei ole esitutkinnassa myöntänyt henkirikosta eikä tahallista ajamista rekan eteen.

Aamulehti seuraa torstaina oikeudenkäyntiä Pirkanmaan käräjäoikeudessa.