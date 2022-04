Puukotukset ovat lisääntyneet huolestuttavasti Tampereella – rikoskomisario puhuu jo ilmiöstä: ”Ei ole puukotettu pelotteluksi, vaan on lyöty heti suoraan torsoon”

Teräaseiden käyttökynnys näyttää madaltuneen, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitoksen rikoskomisario Jari Luoto.

Veitsellä tehtyjen väkivaltarikosten määrä on lisääntynyt Tampereen alueella huolestuttavasti, kerrotaan Sisä-Suomen poliisilaitokselta.

”Teräaseiden käyttökynnys näyttää madaltuneen. Tuntuu, että on menty siihen suuntaan, että on varta vasten varustauduttu sellaisilla aseilla”, rikoskomisario Jari Luoto Sisä-Suomen poliisilaitokselta kertoo.

Lisääntyneiden puukotusten määrää on Luodon mukaan pohdittu poliisilaitoksella jo vähintään vuoden ajan. ”Minulla ei ole antaa mitään prosentteja, mutta ainakin vaativassa rikostutkinnassa nämä tapaukset näkee selvästi”, hän sanoo.

Enää ei riitä ”perinteinen kovistelu”

Tapauksia on jo niin paljon, että kyse on Luodon mukaan huolestuttavasta ilmiöstä. Teräaseita kannetaan mukana yhä useammin, ja niitä käytetään aiempaa matalammalla kynnyksellä.

”Enää ei riitä sellainen ’perinteinen kovistelu’, että käytäisiin ottamassa jotain rinnuksista kiinni. Sekään ei tietenkään ole hyväksyttävää, mutta kun heti heilutellaan teräasetta.”

Yksi veitsenisku voi riittää tappamaan ihmisen.

”Monissa jutuissa on käynyt silmitön tuuri, että uhri on jäänyt henkiin. Ei ole puukotettu pelotteluksi vaan on lyöty heti suoraan torsoon. Tuntuu, ettei edes ajatella seurauksia, sitä että siinä voi lähteä henki”, Luoto sanoo.

Luoto pohtii, onko mallia otettu muualta maailmasta vai onko kyse asenteiden ja maailman raaistumisesta. ”Tuntuu, että sellainen yleinen kunnioitus kanssaihmisiä kohtaan on vähentynyt.”

Yhteys huumekauppaan

Puukotukset näyttävät liittyvän erityisesti huumekauppaan. ”Aika paljon on ollut tällaisia tapauksia, joissa pimeässä verkossa on ensin sovittu tällit johonkin. Kun ostaja on tullut paikalle rahojen kanssa, on syntynyt ryöstötilanne, jossa veitsi sitten on heilunut”, Luoto sanoo.

Luoto nostaa esiin myös huumausaineisiin ja huumekauppaan liittyvät velkasuhteet. ”Velkoja lähdetään perimään joko itse tai sitten laitetaan niin sanotut torpedot hoitamaan hommaa, ja sitten teräaseita käytetään siinä velanperinnän yhteydessä.”

Koska tapaukset liittyvät usein huumeisiin, kaikki väkivaltatapaukset eivät kuitenkaan tule poliisin tietoon. ”Mutta kun veitsi heiluu, se tulee väkisinkin meidän tietoon, jos paikalle tarvitaan ambulanssi.”