Sisä-Suomen poliisi järjesti tiistaina suojattomien tienkäyttäjien valvontapäivän. Tampereella mukana ollut poliisipartio joutui päivän aikana varsin erilaisiin tehtäviin.

Kun Sisä-Suomen poliisin ylikonstaapeli Juha Aaltosen johtama partio lähti tiistaina liikkeelle Tampereella, sen tehtävä oli osallistua erityisesti pyöräilijöiden, jalankulkijoiden ja kevyiden sähköajoneuvojen kuljettajien liikennekäyttäytymisen tarkkailuun Sisä-Suomen poliisin suojattomien tienkäyttäjien valvontapäivänä. Partion päivän luonne muuttui, kun se havaitsi valvontaa aloittaessaan keskustassa aivan toisenlaista toimintaa.

Teemapäivään osallistui Tampereella kaksi liikenneyksikön valvontaryhmää. Valvontaa aloittaessaan Aaltosen ryhmä pani merkille, että Satakunnankadulla oli kevyen liikenteen väylällä pysähtynyt ajoneuvo.

”Käynnissä oli ilmeisesti huumausaineiden välitystapahtuma”, Aaltonen kertoo torstaina. ”Kun menimme paikalle, siinä oli jalankulkija myymässä autoilijalle huumeita ikkunan kautta.”

Aaltosen mukaan autoilija oli ilmiselvästi jo valmiiksi huumausaineen alaisena, mutta tarvetta oli ilmeisesti saada lisää. Poliisin testauslaite näytti, että henkilö oli käyttänyt mahdollisesti amfetamiinia. ”Raha ja tavara siinä vaihtoivat omistajaa.”

Kiinnioton yhteydessä kävi ilmi, että huumausaineeksi luokiteltavaa lääkeainetta kaupitellut myyjä oli etsintäkuulutettu. Tämä oli tullut kauppapaikalle kävellen lähellä sijaitsevasta asunnosta. ”Näin nämä myyntitapahtumat yleensä tapahtuvat, ihan siinä kotinurkalla. Pitkälle ei kävellä.”

Partio meni siltä seisomalta kotietsinnälle myyjän asuntoon. ”Sieltä tapasimme toisen, vähän pitempään haussa olleen etsintäkuulutetun.”

Varastetulla autolla Viinikassa

Tuskin poliisi oli saanut kiinniotetut prosessoitua, kun teemapäivän varsinainen ohjelma jäi taas taka-alalle.

Viinikassa oli liikkeellä nelihenkinen seurue varastetulla autolla. Myös sen kuljettaja oli ilmeisesti amfetamiinin vaikutuksen alaisena.

”Ei minun ryhmäni siinä hirveän paljon ehtinyt päivän varsinaiseen aiheeseen paneutua, kun meidän osallemme tuli näitä kovempia rikoksia ja niihin tuhrautui paljon aikaa. Siinä se meidän valvontavuoromme sitten melkein olikin.”

Autoilijat törttöilivät

Partio ehti hetkeksi Pyynikille valvomaan kevyttä liikennettä iltapäiväruuhkan aikaan Marianpuiston kulmassa sijaitsevan Mariankadun ja Satamakadun risteyksen liepeille.

Aaltosen mukaan risteys on yksi Tampereen keskusta-alueen hankalimmista. ”Siinä on useampia stop-merkkejä, keltaisia kolmioita ja suojateitä, ja liikennettä tulee neljältä suunnalta. Se on paha paikka kaikille tienkäyttäjille.”

Kevyen liikenteen puolella liikenne sujui hyvin, eikä pyöräilijöiden, sähköpotkulautailijoiden tai kävelijöiden tekemiä rikkomuksia juurikaan tapahtunut.

”Sen sijaan autoilijoiden tekemiseen piti puuttua paljon. Siellä ajettiin päin punaista ja stop-merkeistä läpi ilman mitään kunnioitusta. Kaikkia sääntöjä rikkoneita ei ehditty edes ottamaan sivuun.”

Sakkoja sai useampi autoilija.

Sisä-Suomen poliisilaitoksen ylikomisarion Ismo Nykoppin mukaan tiistaina koko Keski-Suomen alueella annettiin joitakin kymmeniä huomautuksia. Niistä iso osa annettiin polkupyörällä tai sähköajoneuvolla jalkakäytävällä ajamisesta ja punaisen valon noudattamatta jättämisestä. Lisäksi jaettiin joitakin kymmeniä liikennevirhemaksuja.