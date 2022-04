”Järkyttävä tapahtuma” – Yläastelainen oppilas puukotti toista oppilasta koulussa Rovaniemellä

Poliisi otti alaikäisen epäillyn kiinni koulun tiloista välittömästi. Muille ihmisille ei aiheutunut vaaraa tilanteesta.

Rovaniemellä Rantavitikan koululla tapahtui puukotus tiistaina, poliisi tiedottaa.

Yläasteen oppilas puukotti toista oppilasta ruokalassa ruokatauon aikana. Poliisi otti alaikäisen epäillyn välittömästi kiinni koulun tiloista, eikä tilanteesta aiheutunut vaaraa muille ihmisille.

Uhrille annettiin ensiapua ja hänet kuljetettiin Lapin keskussairaalaan. Lapin poliisilaitos jatkaa asian tutkintaa.

Rovaniemen sivistyspalveluiden toimialajohtaja Antti Lassila kertoo, että tapahtunutta on käsitelty oppilaiden kanssa. Myös oppilaiden vanhempia on tiedotettu asiasta Wilma-viestillä. Lassila ei kommentoi itse tapahtumia. Hän sanoo, että tiedostusvastuu on poliisilla.

Rantavitikan koulussa on 420 oppilasta. Koulu on yhtenäinen peruskoulu, jossa toimivat vuosiluokat 1–9.

Kaupunginjohtajan sijainen Antti Määttä ei osaa sanoa, kuinka paljon ihmisiä koulun ruokalassa oli puukotuksen aikaan.

”Ihan normaalikoulu päivä siellä on tietysti ollut [sitä ennen].”

Rovaniemen kaupunki avasi nuorille kriisipisteen Rantavitikan koululle, jonne kuka tahansa nuori voi mennä juttelemaan tilanteesta ja käsittelemään siihen liittyviä tunteita. Kriisipiste on avoinna puoleenyöhön saakka tiistaina 12. huhtikuuta.

Myös seurakunnan kahvila Katutaso osoitteessa Kansankatu 17 on avoinna tiistaina kello 14 alkaen, jotta nuorilla on mahdollista purkaa asiaa myös seurakunnan piirissä.

“Teemme kaikkemme, että koulun oppilaat ja henkilökunta saavat tarvitsemansa tuen tässä tilanteessa”, sanoo kaupunginjohtaja Ulla-Kirsikka Vainio tiedotteessa.

”Tämä on tietysti ollut kaikille järkyttävä tapahtuma”, sanoo Määttä.

Määtällä ei vielä tiistai-iltapäivällä ollut tietoa, jatkuuko opetus keskiviikkona normaalisti.

”Siitä ei ole tehty päätöksiä vielä suuntaan tai toiseen. Tämänhetkisen tiedon mukaan jatkuu.”