Mies kavalsi vaimonsa iäkkäältä veljeltä yli 180 000 euroa Valkeakoskella – Tuomittiin vajaan kahden vuoden ehdolliseen vankeuteen

Tuomittu väitti oikeudessa rahojen menneen uhrin hyväksi, mutta uhrin mukaan hänellä ei ole ollut tekoaikaan näin isoa summaa selittävää rahanmenoa. Rahoja kavaltanut mies oli hakenut myös neljä luottoa uhrin nimissä.

Pirkanmaan käräjäoikeus on tuominnut seitsemänkymppisen miehen yhden vuoden ja 11 kuukauden ehdolliseen vankeuteen Valkeakoskella tapahtuneista törkeästä kavalluksesta ja törkeästä petoksesta.

Tuomitulla on ollut kahdeksankymppisen uhrinsa kanssa sopimus, jonka mukaan tuomittu mies on hoitanut uhrin raha-asioita, koska uhri ei ole terveytensä vuoksi pystynyt hoitamaan niitä itse. Tuomitulla on ollut hallussa uhrin pankkitunnukset ja hänellä on ollut käyttöoikeus tämän kolmeen pankkitiliin.