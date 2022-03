Yksi epäilty on yhä kiinniotettuna ja kuulusteluissa on päästy alkuun.

Poliisi tutkii lauantaina Tampereen Multisillassa tapahtunutta epäiltyä pahoinpitelyrikosta rikosnimikkeellä tapon yritys. Tutkinnanjohtaja Vesa Järvenpään mukaan rikosnimike voi kuitenkin muuttua vielä matkan varrella.

Aamulehti sai lauantaina iltapäivällä lukijalta vinkin Multiojankadulla meneillään olevasta poliisitehtävästä. Sisä-Suomen poliisin tilannekeskuksesta vahvistettiin, että kyseessä oli pahoinpitelyrikokseen liittyvä tehtävä.

Rikoskomisario Antti Uusipaikka Sisä-Suomen poliisista kertoi puolestaan sunnuntaina Aamulehdelle, että poliisi sai lauantaipäivällä kolmen jälkeen pahoinpitelystä johtuvan tehtävän yksityiseen asuntoon Tampereelle, Multiojankadun varrella sijaitsevaan kerrostaloasuntoon.

Uusipaikan mukaan yksi henkilö otettiin kiinni epäiltynä. Toinen asunnossa ollut henkilö oli uhri, joka toimitettiin sairaalaan. Uusipaikan mukaan osalliset tunsivat toisensa. Koska tapahtumapaikka oli asunto, eikä julkinen paikka, tapahtumat eivät vaarantaneet muita.

Tutkinnanjohtaja Vesa Järvenpää oli tapauksesta maanantaina vielä vaitonainen eikä esimerkiksi paljastanut, minkä ikäisiä henkilöitä uhri ja epäilty tekijä ovat tai sitä, miten tapahtumat ovat edenneet ja epäilty saatu kiinni.

”Rikoksen tutkinta on vielä niin alkuvaiheessa, ettei kerrottavaa ole. Käynnissä on esitutkinta ja yksi henkilö on yhä kiinniotettuna. Kuulemisissa on päästy alkuun”, Järvenpää toteaa.