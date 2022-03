Pääsyytetyille vaaditaan vuosien vankeustuomioita katujengijutussa – Ravintola Kaivohuoneelle Helsingissä suunniteltiin väkivaltaista kostoiskua

Syyttäjä rinnasti katujengit järjestäytyneisiin rikollisryhmiin ja varoitti, että viranomaisten olisi herättävä jengien olemassaoloon myös Suomessa. Helsinkiläisjengin johtohahmoina pidetylle kahdelle miehelle syyttäjä vaatii seitsemän ja kahdeksan vuoden vankeusrangaistuksia.

Helsinki

Syyttäjä vaatii useille nuorille miehille vankeusrangaistuksia helsinkiläisen ja espoolaisen katujengin välisestä väkivalta- ja kostokierteestä. Syytteiden käsittely alkoi perjantaina Helsingin käräjäoikeudessa.

Ravintola Kaivohuoneelle suunnitellun törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta syytetään kahdeksaa helsinkiläisjengin jäsentä. Yhteensä syytettyjä ja syytekohtia on pitkälti yli toistakymmentä. Syytteissä kuvatut tapahtumat ajoittuvat viime vuoden kesään ja syksyyn.

Syyttäjän mukaan kostaminen on oikeudessa käsiteltävässä asiassa keskeistä ja siihen perustuu myös jengien välinen väkivaltakierre. Kierre on syyttäjän mukaan saanut alkunsa toukokuussa 2021 Helsingissä tapahtuneesta pahoinpitelystä, josta epäillään molempien jengien jäseniä.

Syyttäjä rinnastaa kyseessä olevat katujengit järjestäytyneisiin rikollisryhmiin.

”Katujengit ovat nyt Suomeenkin saapuneet. Mielestäni tähän on syytä herätä muidenkin kuin oikeusviranomaisten”, sanoi syyttäjä Perttu Könönen.

Käsittely järjestetään käräjäoikeuden turvasalissa. Perjantaina poliisi oli näkyvästi valvomassa käräjäoikeuden ulkopuolella koko käsittelyn ajan.

Kaivohuoneelle machete-veitsen kanssa

Syyttäjän mukaan Kaivohuoneelle suunnitellulla iskulla oli tarkoitus kostaa espoolaisjengin aiempia tekoja, muun muassa helsinkiläisjengin jäsenen puukotusta.

Jengin tarkoituksena oli syyttäjän mukaan tunkeutua Kaivohuoneella järjestetyksi aiottuun tapahtumaan mukanaan teräaseita ja ainakin yksi ampuma-ase. Tapahtuma peruttiin poliisin saatua vihiä suunnitelmasta.

”Yksityiskohtaisen ensisijaisen suunnitelman mukaan rikoksentekijät tunkeutuisivat ravintola Kaivohuoneelle aidan yli takaovesta ja etuovesta ennen (artistin) esiintymistä niin sanotun soundcheckin aikana ja pyrkivät ampumaan tai puukottamaan (espoolaisjengin jäsentä) sekä tekemään vakavaa väkivaltaa muille paikalla oleville”, kirjoittaa syyttäjä haastehakemuksessaan.

Syyttäjän mukaan kyseinen artisti on käsitellyt musiikissaan muun muassa jengien välistä aiempaa puukotusta ja puolustanut puukotuksen tehnyttä espoolaisjengin jäsentä.

Poliisi otti kaksi syytetyistä kiinni, kun he olivat syyttäjän mukaan ajaneet Kaivohuoneelle näyttäytymään, vaikka artistin esiintyminen oli peruttu. Syytettyjen autosta löytyi muun muassa machete-veitsi.

Someen videoita epäillyistä rikoksista

Helsinkiläisjengin johtohahmoina pidetylle kahdelle miehelle syyttäjä vaatii seitsemän ja kahdeksan vuoden vankeusrangaistuksia. He ovat olleet vangittuina viime vuoden lopulta lähtien. Molemmat heistä kiistävät syyllistyneensä rikoksiin, joista heitä syytetään.

Toinen johtohahmona pidetyistä on sosiaalisessa mediassa aktiivinen räppäri Milan Jaff, 22. Hänellä on esimerkiksi kuvapalvelu Instagramissa yli 112 000 seuraajaa ja Youtubessa hänen videoitaan on katsottu satojatuhansia kertoja.

Syyttäjän mukaan sosiaalisella medialla on ollut tärkeä rooli käsiteltävässä jengiasiassa. Siellä on esimerkiksi jaettu videoita epäillyistä rikoksista. Isossa roolissa on syyttäjän mukaan lisäksi gangsta rap -musiikki, jota myös Jaff on tehnyt.