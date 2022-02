Poliisi etsii murhasta epäiltyä miestä eteläisessä Suomessa

Veriteko tapahtui maanantaina aamupäivällä Espoon Haukilahdessa.

Poliisi etsii murhasta epäiltyä miestä Etelä-Suomen alueella. Veriteko tapahtui Länsi-Uudenmaan poliisin mukaan Espoon Haukilahdessa eilen aamupäivällä.

Epäillyn rikoksen uhri on noin 30-vuotias nainen, jonka epäilty tunsi kehonrakennusharrastuksen kautta, kertoo poliisi. Epäilty oli määrätty naista koskevaan lähestymiskieltoon.

Poliisin mukaan ei ole tiedossa, että epäilty olisi ollut vaaraksi ulkopuolisille.

Epäilty rikos tapahtui poliisin mukaan kerrostalossa Haukilahdessa sijaitsevalla Kuhatiellä maanantaina noin kello 10. Poliisin mukaan on mahdollista, että teosta epäilty mies voi liikkua pääkaupunkiseudulla tai mahdollisesti muuallakin Etelä-Suomessa.

Poliisi kertoo tiedotteessa, että epäilty on keski-ikäinen, noin 173 senttimetriä pitkä ja ruumiinrakenteeltaan roteva ja lihaksikas. Hänellä on lyhyet hiukset ja harmaa sänkiparta. Yllään hänellä on poliisin tietojen mukaan ruskea tai musta karvakauluksellinen takki, mustat housut sekä musta pipo, jossa on tummia raitoja.

Poliisi pyytää yleisön apua epäillyn tavoittamiseksi. Reaaliaikaiset havainnot miehestä pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112.

Vaikka poliisin tiedossa ei ole epäillyn ulkopuolisiin kohdistamaa vaaraa, poliisi kehottaa välttämään epäillyn lähestymistä itse.