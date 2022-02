Ambulanssi törmäsi henkilöautoon Lempäälässä, yksi kuoli – Ambulanssin kuljettajan syytteet hylättiin

Henkilöauto törmäsi peuraan ja jäi tien sivuun pysähdyksiin. Sen jälkeen henkilöautoon törmäsi ambulanssi, jonka kyydissä ollut henkilö menehtyi. Ambulanssia kuljettanutta ensihoitajaa syytettiin liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kuolemantuottamuksesta ja vammantuottamuksesta.

Aamulehti

Pirkanmaan käräjäoikeus on hylännyt kaikki syytteet Lempäälässä kesällä 2020 tapahtuneessa ambulanssiturmassa.

Törmäys tapahtui vuoden 2020 kesäkuussa Lempäälässä Helsingintiellä. Henkilöauto oli törmännyt ensin peuraan ja oli sen vuoksi pysähtyneenä tien sivuun. Sen jälkeen matkalla kohti Tamperetta ollut ambulanssi oli törmännyt henkilöauton perään, minkä seurauksena ambulanssin kyydissä ollut henkilö menehtyi. Törmäyksen seurauksena sekä ambulanssi että henkilöauto päätyivät kulkusuunnassa tien oikealle puolelle ojaan vaurioituneina.

Henkilöauton, peuran ja ambulanssin kolarissa loukkaantui vakavasti neljä ihmistä. Ambulanssin kyydissä oli ollut kuljettajan lisäksi kaksi matkustajaa, joista toinen menehtyi myöhemmin onnettomuudessa saatuihin vammoihin. Toinen kyydissä ollut, ambulanssin kuljettaja sekä henkilöautossa ollut loukkaantuivat.

Ambulanssia kuljettanutta ensihoitajaa syytettiin liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kuolemantuottamuksesta ja vammantuottamuksesta. Pirkanmaan käräjäoikeus on antanut asiasta nyt tuomion ja hylännyt kaikki syytteet.

Lue lisää: Ambulanssi törmäsi henkilöautoon Lempäälässä, yksi kuoli – Ambulanssin kuljettajalle syyte kuoleman­tuottamuksesta

Näin tuomiota perusteltiin

Pirkanmaan käräjäoikeus arvioi tuomiossaan sitä, onko syytetty syyllistynyt huolimattomuudesta liikenneturvallisuuden vaarantamiseen.

Käräjäoikeuden mukaan henkilöauto on ollut pysäköitynä sellaisessa tien kohdassa, jossa tien reunassa on ollut kaide. Kaiteen vuoksi auto on ollut osittain ajoradalla, jolla on ollut voimassa nopeusrajoitus 100 kilometriä tunnissa.

Olosuhteet onnettomuuden aikana tallentuivat molempien autojen kojelautakameroihin. Käräjäoikeuden mukaan tallenteilta on havaittavissa, että aurinko on kolaripaikalla paistanut suoraan vasten kuljettajaa estäen näkyvyyttä. Tieosuus on kaartanut loivasti ja kolaripaikka on ollut alamäessä. Käräjäoikeus kiinnitti huomiota myös siihen, että osittain ajoradalle pysäköityä autoa ei ollut osoitettu varoituskolmiolla tai muulla näkyvällä tavalla.

Tuomion perustelujen mukaan olosuhteet ovat johtaneet siihen, että ”ajoradalla pysäköitynä ollut ajoneuvo on ollut (syytetylle) äkillinen ja ennalta arvaamaton olosuhde eikä hänellä siitä syystä ole ollut ajallisia edellytyksiä jarruttaa tai väistää ajoneuvoa”.

Näin ollen syytetty ei oikeuden mukaan ole menetellyt huolimattomasti eikä syyllistynyt liikenneturvallisuuden vaarantamiseen tai muihinkaan rikoksiin.

Valtio tuomittiin maksamaan syytetylle noin 3 000 euroa oikeudenkäyntikuluja.

Tuomio on lainvoimainen.