Kangasalan poliisi selvitti 78 petosrikoksen sarjan – epäilty myi netissä olemattomia tavaroita, hyöty jäi reiluun 2 000 euroon

Epäilty kauppasi verkon myyntialustoilla muun muassa kirjoja. Todellisuudessa hänellä ei ollut tuotteita, joita hän myi eteenpäin. Hyöty useista rikoksista jäi tekojen määrään nähden pieneksi.

Aamulehti

Kangasalan poliisi on selvittänyt laajan rikossarjan, jossa pirkanmaalaista henkilöä epäillään kaikkiaan 78 petosrikoksesta. Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet verkon myyntialustalla viime syksyn aikana. Rikoshyöty on jokaisen yksittäisen petoksen kohdalla ollut joitakin kymmeniä euroja.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tuomas Korhonen Sisä-Suomen poliisista kertoo, että koko petoskokonaisuudesta saatu hyöty on ollut reilut 2 000 euroa. ”Se on rahamäärässä jäänyt suhteellisen pieneksi, kun ottaa huomioon tekojen lukumäärän.”

Esitutkintakokonaisuus siirtyy syyteharkintaan tällä viikolla.

Poliisin mukaan pirkanmaalainen epäilty on ottanut ostoilmoitusten perusteella yhteyttä ostajiin ja tarjonnut näille heidän etsimiään tuotteita. Tarjoukset ovat koskeneet muun muassa kirjoja. Epäillyllä ei oikeasti ole ollut hallussaan tuotteita, joita hän on tarjonnut myytäväksi.

Ostajat ovat maksaneet tuotteet, mutta eivät ole koskaan saaneet niitä. Petoksen kohteeksi joutuneita on ympäri Suomea. Korhosen mukaan asianomistajia on useita kymmeniä. Osa on jäänyt tunnistamatta, eivätkä kaikki ole tehneet rikosilmoitusta.

Korhonen sanoo, että tällaisissa rikoksissa on tärkeää tehdä asiasta rikosilmoitus poliisille. Hänen mukaansa vastaavissa teoissa tekijät saattavat usein ajatella, että kun yksittäisen rikoksen rikoshyöty jää pieneksi, teko ei ylitä erehdytetyn henkilön ilmoituskynnystä.

”Rikosilmoitus saattaa jäädä tekemättä, koska kyse on suhteellisen pienestä summasta. Kehotamme kuitenkin ihmisiä tekemään ilmoituksia, niin nämä laajemmatkin rikossarjat paljastuvat.”

Korhonen suosittelee huolellisuutta verkkokauppoja tehdessä. Hän kertoo neuvon, jonka avulla voi pyrkiä varmistumaan siitä, että vastapuolella todella on tuote, jota hän myy: myyjää voi pyytää lähettämään kuvan, jossa on myynnissä olevan tuotteen lisäksi paperille kirjoitettu kuluvan päivän päivämäärä. Korhosen mukaan tämä vähentää pelkän netistä poimitun kuvan hyväksikäyttöä.