Kansainvälinen operaatio Greenlight alkoi siitä, että Yhdysvaltojen keskusrikospoliisi ujutti omat puhelimensa alamaailmaan. Operaation tutkinnoissa myös Tampereelta löytyi viime kesänä asetehdas. KRP kertoo nyt uudesta mittavasta huumetutkinnasta ja vetää yhteen operaation tuloksia tiedotustilaisuudessa.

Yhdysvaltojen keskusrikospoliisi FBI onnistui ujuttamaan omat salaiset puhelimensa alamaailman käyttöön, minkä seurauksena poliisi sai huomattavan määrän erilaisiin rikostapahtumiin viittaavaa dataa.

Poliisi sai myös Suomessa käyttöönsä mittavan määrän tietoa. Tämän seurauksena oikeuksissa on käsitelty, käsitellään parhaillaan ja tullaan jatkossakin käsittelemään lukuisia Greenlight-operaation synnyttämiä rikosjuttuja.

Keskusrikospoliisi kertoo perjantaina uudesta mittavasta huumetutkinnasta ja vetää yhteen kansainvälisen operaatio Greenlightin tuloksia Suomessa.

Esitutkinta valmistumassa

Polisii kertoo tiedossa jo ennen tilaisuuden alkua, että esitutkintakokonaisuus historiallisen mittavasta huumausaineiden maahantuonnista ja levittämisestä on valmistumassa. Kokonaisuus alkoi paljastua kansainvälisen Greenlightin aikana, ja poliisi epäilee sen kytkeytyvän lukuisiin muihin huumausainerikostutkintoihin Suomessa.

Keskusrikospoliisi on yhdessä Helsingin ja Kaakkois-Suomen poliisilaitosten kanssa tutkinut huumausaineiden maahantuontia, jossa Virosta ja Espanjasta johdetun organisaation epäillään tuoneen maahan noin 1 700 kiloa huumausaineita kesän 2020 ja kesän 2021 välillä. Tässä tutkintakokonaisuudessa poliisi sai maahantuoduista huumausaineista takavarikkoon noin 500 kiloa.

Maahantuodut 706 kiloa amfetamiinia salakuljetettiin Suomeen Alankomaista ja 770 kiloa kannabista Espanjasta. Muut maahantuodut huumeet, kuten 24 kiloa kokaiinia ja 90 000 ekstaasitablettia, kuljetettiin maahan amfetamiinierien ohessa Alankomaista. Huumausaineiden yhteenlaskettu katukauppa-arvo on noin 100 miljoonaa euroa.

Poliisi pääsi maahantuontiorganisaation jäljille rikollisten välisen viestittelyn kautta. Epäillyt käyttivät Anom-puhelinsovellusta, joka oli Yhdysvaltain liittovaltion poliisin FBI:n kehittämä. Esitutkintakokonaisuudessa tutkitut maahantuonnit kattavat valtaosan Operaatio Greenlightissa paljastetuista Suomeen tuoduista huumausaineista.

”Kokonaisuus on poikkeuksellinen monella tapaa. Selvitetyt huumemäärät ovat Suomen mittakaavassa historiallisen suuria, esitutkintaa on suunnattu teknologian avulla erittäin vahvasti ja tutkinta on pohjatutunut tiiviiseen, kansainväliseen yhteistyöhön sekä Greenlightin että operatiivisen toiminnan osalta”, sanoo tutkinnanjohtaja, rikosylikomisario Jari Räty Keskusrikospoliisista.

Maahantuontikokonaisuuteen kytkeytyviä epäiltyjä on otettu kiinni Hollannissa, Espanjassa, Virossa, Saksassa ja Italiassa. Pääosa kiinniotoista tehtiin kesäkuun alussa 2021, jolloin asiasta myös tiedotettiin maailmanlaajuisesti.

Maahantuonneista epäiltynä on yhdentoista hengen ryhmä, jonka epäillään vastanneen huumausaineiden maahantuonnista Suomeen. Pääosa heistä on Viron kansalaisia, ja toimintaa on organisoitu paitsi Virosta myös Espanjasta käsin.

Alankomaista ja Espanjasta salakuljetetut huumeet toimitettiin rahtiliikenteen mukana Suomeen.

”Epäiltyjen viestittelyn ja muun esitutkinnan perusteella epäillyt ovat suunnitelleet ja järjestäneet huumausaineiden maahantuonnin erittäin ammattimaisesti. Huumeita salakuljetettiin esimerkiksi multa-, kuorikate- ja grillihiilikuormissa ja lämminvesivaraajien sisällä”, Räty sanoo.

Huumausaineiden maahantuontiin kytkeytyy useita esitutkintoja eri poliisiyksiköissä, ja osa niistä on jo käsitelty tuomioistuimissa. Nyt maahantuontikokonaisuuden yhteydessä syyteharkintaan viedään kolmessa yksikössä tehdyt esitutkinnat. Kaakkois-Suomen poliisilaitoksella, Keskusrikospoliisissa ja Helsingin poliisilaitoksella on tutkittu sitä, miten maahantuotuja huumeita on vastaanotettu ja levitetty eri puolilla Suomea.

– Vyyhti on melko monimutkainen, koska huumausaine-erät ovat olleet niin suuria ja esimerkiksi yhtä maahantuotua lastia on saatettu purkaa useampaan maakuntaan, Räty kertoo.

Lisäksi osa maahantuoduista huumeista päätyi levitysorganisaatioille välikäden kautta. Espanjassa asuvan suomalaismiehen epäillään myyneen virolaisten organisaation maahantuomia huumeita edelleen Suomessa toimiville levitysorganisaatioille. Epäilty on esitutkinnan perusteella organisoinut huumausainekauppaa Espanjasta käsin SkyECC- ja Anom-puhelimien avulla.

– Välikätenä toimimisen lisäksi epäilty on itse järjestänyt kolme marihuanaerää Suomeen. Kaikkiaan hänen epäillään saaneen tästä rikollisesta toiminnasta rikoshyötynä noin 1,6 miljoonaa euroa, sanoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Hans Fagerström Keskusrikospoliisista.

Tampereelta löytyi asetehdas

Valtava kansainvälinen tutkintakokonaisuus on yltänyt Tampereelle asti.

Aamulehti kertoi kesäkuussa, kuinka Tulli teki Tampereella etsinnän varastotilaan, jossa valmistettiin 3d-tulostimilla ampuma-aseiden osia.

Varastosta takavarikoitiin kaksi toimivaa tulostettua asetta, konetuliaseiden osia ja suuri määrä ampumatarvikkeita.

Aamulehden tuolloin haastatteleman Tullin valvontajohtajan Hannu Sinkkosen mukaan vastaavia tulostettuja konetuliaseita ei ole koskaan löydetty Suomesta. Hän kommentoi tapausta harvinaislaatuiseksi.

Tampereen esitutkinnan yhteydessä otettiin kesällä kiinni viisi epäiltyä. Samassa jutussa kesäkuun alkupuolella kerrottiin, että Suomessa on otettu kiinni lähes sata henkilöä ja takavarikoitu yli 500 kiloa huumausaineita viranomaisten suuroperaatiossa.