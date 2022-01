Pirkanmaalla leviää nyt vaarallinen geelimäinen aine, jota käyttävät jopa alaikäiset – Ihmisiä joutunut Tampereella sairaalaan: ”Käyttö näyttäisi yleistyvän”

Rikoskomisarion mukaan ainetta käytetään yhdessä alkoholin kanssa, mikä nostattaa myrkytyspotentiaalia huomattavasti. Kenttävalvonnan mukaan aineen käyttö näyttää yleistyvän. Erityisen vaarallisia aineet ovat siksi, että ne voivat lamauttaa hengitystiet ja aiheuttavat myös tajuttomuutta.

Päihdetyötä tekevät järjestöt varoittavat huumeesta, joka on vienyt sen käyttäjiä jopa sairaalahoitoon. Geelimäisen lakan käytöstä uutisoi ensin Yle.

Päihde- ja mielenterveystyötä tekevä A-klinikkasäätiö julkaisi maanantaina varoituksen tavallista vahvemmasta lakasta, jonka koostumus on erilainen kuin yleensä. Lakka on yleensä kirkasta ja nestemäistä, mutta nyt huolta aiheuttava aine muistuttaa säätiön mukaan pikemminkin käsidesiä, eli on paksumpaa ja geelimäistä.

”Matalan kynnyksen päihdetyössä on saatu havaintoja geelimäisestä lakasta. Sitä kuvaillaan ulkonäöltään kuin geelimäiseksi käsidesiksi”, säätiö kirjoittaa Twitterissä julkaisemassaan varoituksessa.

Tampereelta havaintoja

A-klinikkasäätiön tiedottaja Auli Saukkonen kertoo ilmiön nousseen esiin nopean huumetiedon verkosto Nopsassa, jossa vaihdetaan tietoa ajankohtaisista ja poikkeavista huumehavainnoista.

”Sieltä tulee kaikennäköisiä havaintoja, että hei, nyt olen kuullut tämmöisestä, onko muualta kuulunut, mistäköhän tässä on kyse. Ja eilen tosiaan nousi tämä geelimäinen lakka esille.”

Lakasta kyseltiin ensin Helsingissä, ja kävi ilmi, että siitä tiedetään muuallakin. Tamperelainen katuklinikan työntekijä tiesi kertoa, että Tampereella tapauksia on ollut jo viime syksynä. ”Ja hän tiesi, että se on vahvempaa se geelimäinen lakka ja ihmisiä on joutunut sairaalaan.”

Saukkosen mukaan ilmassa on vielä kysymysmerkkejä. Ilmiön laajuudesta ei ole toistaiseksi tietoa, mutta järjestöllä on tapana varoittaa huolestuttavista asioista, jotta ihmiset osaavat olla varovaisia.

Mitä? Gamma ja lakka Gamma on kemiallinen yhdiste, jota esiintyy luontaisesti ihmisen aivoissa. Päihdetarkoitukseen gammaa valmistetaan lakasta, joka puolestaan on gamman esiaste. Lakka muuttuu ihmisen elimistössä gammaksi. Myös lakkaa käytetään päihteenä. Lakka on gammaa huomattavasti voimakkaampaa. Lakkaa käytetään yleisesti kemianteollisuudessa. Sitä on ainesosana esimerkiksi eräissä puhdistusaineissa ja liuottimissa. Aineita nautitaan suun kautta. Vaikutus on pääosin keskushermostoa lamaava. Vaikutukset kestävät muutamia tunteja. Suurina annoksina lakka ja gamma voivat aiheuttaa sekavuutta, tasapainohäiriöitä, muistinmenetyksiä ja tajuttomuutta. Myös hallusinaatiot ovat mahdollisia. Yliannostuksista voi seurata vakavimmillaan kooma, hengitysteiden lamaantuminen ja kuolema. Lähde: Päihdelinkki.

Käytetään alkoholin kanssa

Rikoskomisario Jari Luoto Sisä-Suomen poliisilaitokselta kertoo, että lakkaan tai gammaan liittyviä rikoksia kirjattiin poliisilaitoksen alueella viime vuonna 15 kappaletta. Kenttävalvonta on Luodon mukaan törmännyt myös geelimäiseen lakkaan.

”Kenttävalvonnasta sanottiin, että tämä on heidänkin toiminnassaan yllättänyt, miten yleistä käyttö on. Vaikka tapauksia on kirjattu vain 15 viime vuodelta, kenttävalvonta puhuttaa käyttäjiä, ja sieltä se tietoisuus tulee. Aineiden käyttö näyttäisi yleistyvän ja on jo yleistä.”

Huumeiden ongelmakäyttöä tapahtuu Luodon mukaan lukumäärällisesti eniten yli 20-vuotiailla. Lakan ja gamman käyttöä on kuitenkin havaittu vieläkin nuoremmilla, jopa alaikäisillä. Luoto vahvistaa, että poliisille on tullut ilmi tapauksia, joissa käyttö on johtanut jopa sairaalahoitoon.

Aineita käytetään Luodon mukaan usein yhdessä alkoholin kanssa. ”Erikoinen piirre on, että alkoholin ja gamman yhteiskäyttö voimistaa toistensa vaikutusta. Yhteiskäyttö nostattaa myrkytys­potentiaalia huomattavasti.”

Erityisen vaarallisia aineet ovat siksi, että ne voivat lamauttaa hengitystiet. Ne aiheuttavat myös tajuttomuutta. ”Tajuttomuuteen liittyy aika usein oksentelu, joten sitten on vaara, että tukehtuu omaan oksennukseensa.”

Lakka ei ole huumausaine

Juridisessa mielessä lakalla ja gammalla on eroja. Gamma on luokiteltu korkeimman oikeuden päätöksellä erityisen vaaralliseksi huumausaineeksi, mikä tarkoittaa, että sen käyttöön liittyy erityisen vakava terveydellinen vaara. Lakkaa ei sen sijaan ole määritelty huumausaineeksi vaan kuluttajamarkkinoilla kielletyksi psykoaktiiviseksi aineeksi. Lakan hallussapito ei siten ole rangaistavaa, mutta myynti ja välittäminen on.

Lakka ja geeli ovat nestemäisessä muodossa veden väristä. Nestemäinen muoto on yleisin, mutta nyt yleistyy myös geelimäinen muoto.

”Kun poliisille tulee ainetta haltuun, ei pystytä sanomaan sillä hetkellä, kumpaa ainetta se on. Jos laboratoriossa varmistuu, että se on gammaa, sitä lähdetään tutkimaan huumausainerikoksena ja jos se osoittautuu lakaksi, sitä tutkitaan kuluttajamarkkinoilla kielletyn psykoaktiivisen aineen kiellon rikkomisena.”

Luodon mukaan lakkaa ei juurikaan tuoda Suomeen laillisesti, ja siksi se on usein salakuljetettua. Se, että lakkaa ei ole juridisesti määritelty huumausaineeksi, ihmetyttää Luotoa.

”Samasta aineesta kysymys, mutta niitä tutkitaan ja käsitellään juridisesti kuitenkin erilaisina aineina. Tässä saattaa olla kysymys siitä, että lainsäädäntö laahaa vähän perässä.”