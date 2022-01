Mänttä-Vilppulassa ja Keuruulla on huijattu eläkeläisiä esiintymällä putkiasentajana tai kaasumittarin tarkastajana

Keuruun poliisi tutkii tekoja törkeänä varkautena tai sen yrityksenä.

Sisä-Suomen poliisi varoittaa Mänttä-Vilppulan ja Keuruun alueella asiattomista kaasumittarin tarkastajista ja putkiasentajista.

Keuruun poliisilla on tutkinnassa juttuja, joissa on päästy tai yritetty päästä eläkeläisen asuntoon. Syyksi asuntoon pääsylle on esitetty joko kaasumittarin tarkastus tai putkiasennus.

Asianomistajat ovat syntyneet 1930- ja 1940 -luvuilla. Keuruun poliisi tutkii tekojana törkeänä varkautena tai sen yrityksenä.

Poliisi kehottaa keskustelemaan ikäihmisten kanssa ja muistuttamaan heille, etteivät he päästä tuntemattomia henkilöitä asuntoon.

Poliisi pyytää tunnistamaan kuvassa olevan henkilön. Tiedot voi toimittaa osoitteisiin vihjeet.pirkanmaa@poliisi.fi ja vihjeet.keski-suomi@poliisi.fi. Viesti pyydetään otsikoimaan seuraavasti: Vanhuksiin kohdistuva rikos Mänttä.