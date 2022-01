Tamperelaista miestä epäillään 24 petoksen sarjasta – myi tavaraa, jota ei ollut

Epäilty on 1990-luvulla syntynyt tamperelainen mies.

Nokian poliisi on selvittänyt 24 epäillyn petosrikoksen sarjan, tiedottaa Sisä-Suomen poliisilaitos. Petokset on tehty internetin kauppa-alustalla. Rikoksesta epäilty on 1990-luvulla syntynyt tamperelainen mies.

Petoksen kohteeksi joutuneita asianomistajia on eri puolilla Suomea. Teot ovat tapahtuneet viime vuoden keväällä ja syksyllä.

Poliisin mukaan epäillyn tekotapana on ollut se, että hän on myynyt tavaraa, jota hänellä ei ole tosiasiallisesti ollut hallussa. Ostajat ovat maksaneet etukäteen ostamansa tuotteet myyjän tilille. Tavarat ovat kuitenkin jääneet saamatta.

Myytyjen tuotteiden joukossa on ollut muun muassa sähkötyökaluja ja musiikkisoittimia. Epäilty on laittanut tuotteilleen hinnan myös hieman edullisemmaksi kuin millä yleensä on vastaavia tuotteita myynnissä myyntipalstoilla, poliisi kertoo.

Rikossarja on saatettu syyttäjälle syyteharkintaan.