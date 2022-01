Tampereella toiminutta mediayhtiötä epäillään miljoonien eurojen veropetoksista – asia siirtyy nyt syyttäjälle

Kiinalaisrahoitteisen mediayhtiön tytäryhtiö pyöritti aiemmin Radio Classicia.

Sisä-Suomen poliisilaitoksen talousrikosyksikkö on saanut päätökseen rikostutkinnan Tampereella toimineen mediayhtiön GBTimesin ja sen läheisyhtiöiden toiminnassa epäillyistä talousrikoksista.

Poliisi tiedottaa tutkineensa epäiltyinä rikoksina kolmea törkeää veropetosta, kahta törkeää kirjanpitorikosta sekä avunantoja kyseisiin rikosnimikkeisiin. Epäillyt teot ajoittuvat ajalle 2011–2018.

Rikosepäilyn kohteena oleva GBTimes-yritys on julkaissut Kiinaa käsittelevää julkaisua, ja sen toimintaa rahoitti Kiinan valtio. Yrityksen tytäryhtiö pyöritti aiemmin Radio Classicia.

Käräjäoikeuden julkisten tietojen mukaan rikoksesta epäiltyinä ovat GBTimes-yhtiön toimitusjohtaja, 59-vuotias kiinalaismies ja 56-vuotias suomalaismies, joka on toiminut ainakin yrityksen edustajana. Miesten ja yrityksen omaisuutta on pantu vakuustakavarikkoon.

GBTimes on haettu konkurssiin. Poliisin tiedotteen mukaan yhtiön toimialana oli tuottaa ja lähettää mediasisältöjä. Se toimi sekä Suomessa että tytäryhtiöiden kautta eri Euroopan maissa vuokraamalla radioasemien lähetysaikaa.

Radio Classic on yhä toiminnassa, mutta eri omistuksessa. Bauer Media osti viime vuoden helmikuussa sen radioliiketoiminnan Kuunappi oy:ltä. Tällöin kanavan toimilupa siirtyi Bauer Medialle.

Veroja epäillään vältetyn yli 3 miljoonaa euroa

Poliisi on tehnyt tutkintaa samanaikaisesti verohallinnon tekemän verotarkastuksen kanssa. Verohallinnon mukaan vältettyjen verojen määrä on yli 3 miljoonaa euroa. Rikoksesta epäiltynä on kolme henkilöä. Kaikki rikoksesta epäillyt kiistävät syyllistyneensä rikoksiin.

Poliisi on saanut esitutkinnan päätökseen. Asia siirtyy nyt syyteharkintaan Länsi-Suomen syyttäjäalueelle.

Sisä-Suomen poliisi tiedottaa, ettei sillä ole asiassa enempää tiedotettavaa.