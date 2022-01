Tampereella tutkitaan epäiltyä murhaa – Noin 30-vuotias mies vangittu

Teko on tapahtunut yksityisasunnossa Tampereella.

Tampereella tutkitaan epäiltyä henkirikosta. Asiasta kertoneen Sisä-Suomen poliisin mukaan tutkintanimikkeenä on murha.

Pirkanmaan käräjäoikeus on tänään perjantaina vanginnut miehen epäiltynä teosta.

Poliisi on varsin vähäsanainen rikoksesta. Poliisin mukaan teko on tapahtunut yksityisasunnossa Tampereella. Poliisin mukaan esitutkinta on alkuvaiheessa, ja tutkinnan turvaamiseksi tarkempaa aikaa tai tapahtumapaikkaa ei kerrota.

Pirkanmaan käräjäoikeuden diaaritiedoista selviää, että murhasta epäilty on syntynyt vuonna 1993. Mies vangittiin perjantaina todennäköisin syin epäiltynä murhaan. Diaaritietojen mukaan teko on tapahtunut Tampereella 7.–10. tammikuuta.

Syyte on nostettava huhtikuun 29. päivään mennessä.

Aamulehti ei tavoittanut tutkinnanjohtajaa kommentoimaan tapausta.