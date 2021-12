Riita kärjistyi tapaninpäivänä Tampereella: Käräjäoikeus vangitsi miehen todennäköisin syin epäiltynä tapon yrityksestä

Syytteen nostamisen määräpäivä on maaliskuun 17. päivä ensi vuonna.

Pirkanmaan käräjäoikeus vangitsi keskiviikkona vuonna 1994 syntyneen miehen todennäköisin syin epäiltynä tapon yrityksestä, joka tapahtui tapaninpäivänä 26. joulukuuta Tampereella.

Rikoskomisario Jari Luoto Sisä-Suomen poliisilaitokselta kommentoi asiaa lyhyesti Aamulehdelle.

”Kyseessä on yksityisasunnossa ollut tapahtuma. Tässä vaiheessa epäillään, että riidan seurauksena tilanne on kärjistynyt ja tilanteessa on käytetty teräasetta. Tutkinta jatkuu”, tapauksen tutkinnanjohtaja Luoto sanoo.

Vangitsemisoikeudenkäyntien pöytäkirjat ovat aina lähtökohtaisesti salaisia. Tapaninpäivän tapauksen syytteen nostamisen määräpäivä on 17. maaliskuuta ensi vuonna.