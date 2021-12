Toijalan joulupäivän henkirikoksesta epäillään 35-vuotiasta miestä – poliisi esittää vangittavaksi

Poliisi on kuullut epäiltyä ja esittää häntä tänään tiistaina vangittavaksi Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

Poliisi esittää Toijalan henkirikoksesta kiinni otettua vangittavaksi. Asia käsitellään tiistaina Pirkanmaan käräjäoikeudessa kello 13 alkaen.

Sisä-Suomen poliisi sai joulupäivän aamuna eli viime lauantaina tiedon epäillystä henkirikoksesta Toijalassa. Rikos tapahtui yksityisasunnossa.

Poliisi otti kiinni rikoksesta epäiltynä yhden henkilön. Tiistain tietojen mukaan kyseessä on 35-vuotias eli vuonna 1986 syntynyt mies.

Myös rikoksen uhri on mies. Uhri ja tekijä olivat toisilleen tuttuja.

Poliisi tutkii rikosta epäiltynä tappona. Se on surmaa vakavampi mutta murhaa lievempi tutkintanimike.

”Näiden tietojen valossa, jotka meillä tällä hetkellä on, lähdimme esittämään häntä vangittavaksi tällä rikosnimikkeellä”, sanoo rikoskomisario Jari Luoto.

Luoto toimii tapauksessa tutkinnanjohtajana.

Onko todistajia?

Kiinni otettua on kuultu tapahtuneesta, mutta Luoto ei halua tarkemmin eritellä, mitä kuulusteluissa on käynyt ilmi. Hän ei ota kantaa teon olosuhteisiin, motiiviin, tekotapaan tai siihen, onko teolle ulkopuolisia todistajia.

”Tutkinta etenee. Tämä on vakava rikosnimike, ja tutkinta on alussa. Seuraava maali on vangitsemisoikeudenkäynti.”