Tampereen Rokotustutkimuskeskuksen entiselle johtajalle petossyytteet

Vastaaja on kiistänyt syyllistyneensä epäiltyihin rikoksiin.

Aamulehti

Tampereen yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan alaisuudessa toimineen Rokotetutkimuskeskuksen entiselle johtajalle Timo Vesikarille vaaditaan rangaistusta kahdesta törkeästä petoksesta.

Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet vuosina 2017–2019. Vastaaja on kiistänyt syyllistyneensä epäiltyihin rikoksiin.

Lue lisää: Tampereen Rokotetutkimuskeskuksen perustajaa epäillään törkeästä petoksesta ja virka-aseman väärinkäytöstä – omaisuutta vakuustakavarikkoon yli 3 miljoonan edestä

Asianomistajana on Tampereen korkeakoulusäätiö.

Haastehakemus on jätetty Pirkanmaan käräjäoikeuteen, ja se tulee julkiseksi, kun asia on ollut esillä käräjäoikeudessa. Myös esitutkintamateriaali on salassa pidettävää oikeudenkäynnin alkamiseen asti.

Erikoissyyttäjä Marita Vilkko kertoo Aamulehdelle, että asiaa pyritään käsittelemään käräjäoikeudessa mahdollisimman pikaisesti mahdollisesti jo huhtikuun aikana.

Vilkko kertoo, että toive asian mahdollisimman nopeasta käsittelystä on esittänyt asianomistajana oleva Tampereen korkeakoulusäätiö.

Käräjäoikeus päättää asian käsittelyajankohdasta.