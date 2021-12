Huijari pyytää Tampereella käteistä rahaa tilisiirtoa vastaan

Poliisi kehottaa epäluuloisuuteen, vaikka avunpyytäjä vaikuttaisi olevan hädässä.

Sisä-Suomen poliisille on tehty Tampereella rikosilmoituksia petosepäilyistä, joissa huijari on kertonut pankkikorttinsa tulleen varastetuksi ja pyytänyt ohikulkijaa nostamaan hänelle pankkiautomaatista rahaa puhelimella tehtävää tilisiirtoa vastaan.

Sisä-Suomen poliisi kertoo keskiviikkona, että auttajalle on saatettu luvata myös pieni rahallinen palkkio vastineeksi nostetusta rahasummasta. Tositteeksi on esitetty kuitti tilisiirrosta puhelimen näytöltä. Kuitti on ollut tekaistu ja rahaa ei ole huijatun tilille koskaan tullut.

Poliisi muistuttaa, että mitä tahansa rahansiirtoa pyydettäessä epäluuloisuus kannattaa, vaikka pyytäjä vaikuttaisi olevan hädässä ja kiireessä. Poliisi neuvoo, että minkä tahansa yksityisten välisen kaupan yhteydessä tulee varmistaa, että raha siirtyy oikeasti omalle tilille ja näkyy siellä.