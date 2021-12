Keskisuomalaista miestä epäillään 90 alakouluikäisen lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä

Poliisi on tunnistanut uusia uhreja, joista nuorin on ollut 5-vuotias.

Sisä-Suomen poliisi on edistynyt laajan seksuaalirikoskokonaisuuden tutkinnassa. Nuoren keskisuomalaisen miehen epäillään syyllistyneen sosiaalisessa mediassa kymmeniin lapsen seksuaalisiin hyväksikäyttöihin. Epäillyt rikokset ovat kohdistuneet alakouluikäisiin lapsiin, poliisi kertoo tiedotteessa.

Poliisi on saanut tunnistettua uusia rikoksen uhreja. Tähän mennessä lapsia on tunnistettu yhteensä 90, heistä nuorin on ollut 5-vuotias ja vanhin 13-vuotias. Lasten tunnistamiseen tähtäävä työ jatkuu edelleen.

Rikoksesta epäilty vangittiin viime huhtikuussa Keski-Suomen käräjäoikeudessa, ja hän on edelleen vangittuna. Heinäkuussa hänet vangittiin kymmenistä uusista rikoksista todennäköisin syin epäiltynä.

”Poliisi on nyt vaatinut epäiltyä lisäksi vangittavaksi 36 uuteen lapseen kohdistuneista rikoksista epäiltynä. Uusien vangitsemisen perusterikosten joukossa on muun muassa 17 epäiltyä lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä ja 19 epäiltyä törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä”, poliisi kertoo tiedotteessa.

Keski-Suomen käräjäoikeus vangitsi epäillyn maanantaina myös edellä mainituista uusista rikoksista todennäköisin syin epäiltynä.

Asiakokonaisuuden käsittelyn arvioidaan alkavan Keski-Suomen käräjäoikeudessa 22. helmikuuta.