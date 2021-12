Syyttäjä: 68-vuotias mies murhasi turkulaisen lakimiehen lähes 30 vuotta sitten välttääkseen konkurssin ja poliisitutkinnan

Syyttäjän mukaan mies vei uhrin purjeveneeseensä ja hävitti ruumiin. Mies on kiistänyt syytteen ja kyseenalaistanut senkin, onko henkirikosta edes tapahtunut.

Turku

Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa alkoi tiistaina poikkeuksellisen murhajutun käsittely. 68-vuotiasta miestä syytetään lähes 30 vuotta sitten kadonneen lakimiehen murhasta.

33-vuotias Ilpo Härmäläinen katosi elokuun 3. päivänä vuonna 1994, eikä hänen ruumistaan ole koskaan löydetty. Syytetty mies oli tapahtuma-aikaan Härmäläisen tuttava ja mainostoimistoyrittäjä.

Syyttäjä Niina Merivirran mukaan mies murhasi lakimiehen välttääkseen konkurssin ja poliisitutkinnan. Syyttäjän mukaan syytetty oli aiemmin vuonna 1994 ottanut Härmäläisen yrityksen mukaan laskutussopimusjärjestelyyn, jossa tekaistiin laskuja ja jonka tarkoituksena oli pelastaa syytetyn mainostoimisto konkurssilta. Kun Härmäläinen tajusi tulleensa erehdytetyksi, hän aikoi mennä ilmoittamaan asiasta poliisille, syyttäjä sanoo.

”Tämän estääkseen ja pelastaakseen yrityksensä ajautumasta konkurssiin (syytetty) on tehnyt suunnitelman Härmäläisen surmaamiseksi”, syyttäjä sanoi.

Lue lisää: Lähes 70-vuotias mies saa murhasyytteen turkulaisjuristin katoamisesta liki 30 vuotta sitten

Syyttäjä: Syytetty vei uhrin purjeveneeseensä

Härmäläisestä tehtiin viimeinen varma havainto katoamispäivänä puolenpäivän aikaan, kun hän lähti kotoaan Eerikinkadulta Turun keskustassa.

Syyttäjän mukaan Härmäläinen meni tuolloin syytetyn miehen käyttämään autoon. Syytetty ajoi uhrin Satavan satamaan, missä syytetyllä oli venepaikka ja purjevene, syyttäjä Merivirta sanoi.

”(Syytetty) on saanut houkuteltua Härmäläisen purjeveneeseensä ja tahallaan surmannut hänet ennalta suunnittelemallaan tavalla estääkseen Härmäläistä ilmoittamasta asiasta poliisille, välttääkseen törkeän petoksen ilmitulon ja yrityksensä liiketoiminnan ajautumisen konkurssiin. (Syytetty) on teon jälkeen hävittänyt tai kätkenyt Härmäläisen ruumiin”, syytteessä sanotaan.

Kiistää tavanneensa lakimiestä katoamispäivänä

Syytetty mies peitteli salissa kasvojaan valokuvaajilta pipon alla. Hän kiistää syytteen.

Syytetyn asianajajan Heikki Uotilan mukaan mies ei tavannut Härmäläistä tämän katoamispäivänä eikä miehellä edes ollut autoa käytössä tuohon aikaan.

”Hän ei ole tavannut Härmäläistä sinä päivänä. Hän ei ole ajanut satamaan, ei ole houkutellut Härmäläistä purjeveneeseen eikä ole surmannut häntä. (Syytetty) ei tiedä”, onko Härmäläistä surmattu.

Puolustus kyseenalaistaa sen, onko henkirikosta edes tapahtunut.

”Meillä ei ole vainajaa, ei teknistä tutkintaa, joka tukisi väitettä henkirikoksesta. Onko meillä riittävää varmuutta siitä, että Härmäläinen olisi henkirikoksen uhri”, Uotila kysyi käsittelyssä.

Puolustus: Syytetyllä ei mitään motiivia henkirikokseen

Puolustuksen mukaan syytetyllä ei ole ollut mitään motiivia Härmäläisen surmaamiseen.

”(Syytetty) ei ole painostanut Härmäläistä laskujen maksuun. (Syytetyllä) ei ole tiedossa, että Härmäläinen olisi joutunut erehdytetyksi tai että hän olisi ollut menossa ilmoittamaan poliisille. Härmäläinen on ollut koko ajan tietoinen laskutukseen liittyvistä asioista”, Uotila sanoi.

Puolustuksen mukaan syyttäjän väite siitä, että Härmäläinen aikoi mennä poliisin puheille, on ylipäänsä kyseenalainen.

”Lakimiehenä hänen on täytynyt tietää, että menettelyssä (rahoittajalle) annetaan väärää tietoa rahoitettavista laskuista. Jos laskut jäävät maksamatta, mitä ilmeisimmin on syytä epäillä, että Härmäläinen on osallistunut joko tekijänä tai avunantajana törkeään petokseen”, Uotila sanoi.

Syyttäjä: Mies sopi aamupäivään pankkitapaamisen alibin takia

Syyttäjän mukaan syytetty pyrki myös hankkimaan itselleen alibin tapahtumapäiväksi. Mies oli sopinut aamupäivälle pankkiin lainaneuvottelut kiinteistökauppoja varten. Syyttäjän mukaan tapaamisen todellisena tarkoituksena oli toimia miehelle alibina ja antaa hänelle syy liikkua myöhemmin päivällä tietyllä alueella uhrin kanssa.

”(Syytetyllä) oli neuvotteluissa mukana materiaalia, muttei mitään sellaista, mistä pankinjohtaja olisi saanut käsitystä, missä kiinteistö sijaitsee. (Syytetty) antoi ympäripyöreitä viitteitä siitä, että on hankkimassa jotain tonttia, jotta voisi selittää olevansa Härmäläisen kanssa menossa katsomaan sitä, jos joku olisi nähnyt heidät myöhemmin menossa saariston suuntaan”, syyttäjä sanoi.

Puolustus kiistää syyttäjän väitteen.

”(Syytetty) ei ole heti esitutkinnassa muistanut pankkineuvottelua, mutta kyse ei ole ollut alibin järjestämisestä. Lounasaikaan hän jäi toimistolle ja työntekijät menivät lounaalle. Sen jälkeen hän lähti noin kello 13 Raisioon tapaamiseen”, asianajaja Uotila sanoi.

Laskutuskuvio johti joka tapauksessa poliisitutkintaan ja tuomioon nyt syytetylle miehelle ja toiselle miehelle. Tuomio tuli vuonna 1996 törkeästä petoksesta.

Tutkinta sai alkunsa, kun Härmäläisen veli kävi Härmäläisen katoamista seuraavana päivänä tämän asunnolla ja löysi papereita, jotka liittyivät asiaan, ja teki tutkintapyynnön poliisille.

Ruumista etsitty Turun Airiston alueelta

Keskusrikospoliisi (KRP) tiedotti elokuussa siirtäneensä tapauksen uudelleen aktiivitutkintaan ja pyysi ihmisiltä havaintoja tai tietoja tapahtuneesta. Tuolloin KRP kertoi esitutkinnan perusteella olevan epätodennäköistä, että Härmäläinen olisi kadonnut omasta tahdostaan.

Viime aikoina ruumiin etsinnät on keskitetty Turun Airiston alueelle.

Murhaoikeudenkäynnille on varattu yhteensä viisi käsittelypäivää Varsinais-Suomen käräjillä. Viimeisen käsittelypäivän on määrä olla 21. joulukuuta.