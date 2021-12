Tiedot ammoniumnitraattia sisältäneen lannoitteen ja dynamiitin yhteislöydöksestä kertovat huolestuttavia kieltä Kankaanpään äärioikeistoryhmän kyvystä rakentaa tuhoisa terroripommi, kirjoittaa oikeus- ja rikostoimittaja Tomi Tuomi.

Kello 15.26 keskellä kaupunkia hallintokortteliin pysäköity Volkswagen Crafter räjähtää. Auton sisälle on rakennettu pommi, jonka pääasiallinen rakennusaine on saatu ammattikäyttöön tarkoitetusta lannoitteesta. Kahdeksan ihmistä kuolee. Pohjoismaiden historian merkittävin äärioikeistolainen terrori-isku on juuri alkanut.