Mies yritti puukottaa poliisia Lempäälässä – sai seitsemän vuotta vankeutta

Teko kohdistui työtään tekemässä olleeseen poliisiin, jolle ei kuitenkaan aiheutunut teosta fyysisiä vammoja.

Aamulehti

27-vuotias Karrar Hussein Sadeq Sadeq on tuomittu Pirkanmaan käräjäoikeudessa seitsemäksi vuodeksi vankeuteen murhan yrityksestä ja virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta. Tuomio annettiin kansliapäätöksenä torstaina.

Tapahtumat saivat alkunsa syyskuussa Lempäälässä, kun kahden poliisin partio sai hätäkeskukselta tehtävän mennä vastaajan asuntoon paikalle metelin vuoksi. Vastaaja tuli avaamaan oven pitkäteräinen keittiöveitsi kädessään. Hänen katsottiin varustautuneen veitsellä tarkoituksella. Oikeus ei pitänyt uskottavana miehen selitystä, jonka mukaan hän oli ollut laittamassa ruokaa ja tiskaamassa, minkä vuoksi hänellä on ollut veitsi kädessään.

Oven avaamisen jälkeen tapahtumat etenivät nopeasti. Toinen poliiseista huomasi veitsen ja varoitti siitä huutamalla. Ovella syntyi kahakka, jonka yhteydessä vastaaja työnsi keittiöveitsellä voimakkaasti alhaalta ylöspäin kohden naispoliisin keskivartaloa. Partiossa mukana ollut miespoliisi sai estettyä lyönnin osumisen ottamalla Sadeqin kädestä kiinni molemmilla käsillään ja työnnettyä veistä ovenkarmia ja seinää päin. Veitsi on tämän jälkeen irronnut Sadeqin kädestä.

Oikeuden mukaan Sadeqin rikoksista ankarimmin rangaistava on murhan yritys. Teko kohdistui työtään tekemässä olleeseen poliisiin, jolle ei kuitenkaan ole aiheutunut teosta fyysisiä vammoja. Tekijä oli varustautunut pitkäteräisellä keittiöveitsellä ja teko tapahtui poliisien kannalta yllättäen.

Sadeq on kiistänyt, että hänellä olisi ollut minkäänlaista tappamistarkoitusta. Hän on kuitenkin ennen oven avaamista tiennyt, että oven takana on poliisi.

Syyttäjän vaatimuksesta käräjäoikeus määrää Sadeqin pidettäväksi edelleen vangittuna, kunnes rangaistuksen täytäntöönpano alkaa tai asiasta toisin määrätään.