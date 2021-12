Main ContentPlaceholder

Katso hakukoneesta, millaisia rikoksia asuinalueellasi on tehty tänä vuonna Tampereella: ”Hervanta on rauhoittunut” – Poliisin silmissä korostuu nyt kaksi huolestuttavaa rikosilmiötä

Selvitimme, millaisia rikoksia Tampereen eri asuinalueilla on tehty tänä vuonna ja kuinka paljon. Kaupunginosien välillä on eroja, mutta vaarallisia alueita ei poliisin mukaan Tampereella ole. Huumekauppa on kasvanut merkittävästi, ja se näkyy myös väkivaltatilastoissa. Rikosylikomisario Pasi Nieminen sanoo, että nyt on arkipäiväistä takavarikoida isoja määriä kovia huumeita kotietsinnän tai henkilötarkastuksen yhteydessä.

Keskusta erottuu Tampereen rikostilastoissa, koska siellä liikkuu paljon ihmisiä, on ravintoloita ja tapahtumia. Etenkin huumerikollisuus näkyy keskustassa.

Aamulehti Rikollisuus on Tampereella vähentynyt viime vuodesta, mutta poliisin silmissä korostuu kaksi ilmiötä: huumekauppa on lisääntynyt huomattavasti ja korona-aika kääntänyt verkossa tapahtuvien huijausten määrän nousuun. Rikostilastoissa korostuvat Tampereen keskusta ja alueet, joissa on paljon asuntoja ja ihmisiä. Hervannan maine on poliisin mielestä vuosikymmenten aikana parantunut. ”Minun silmissäni näyttää siltä, jos Hervannan maine on parantunut siitä, mitä se oli 1970–1980-luvulla, nyt se on jopa vieläkin parempi kuin aikaisemmin. Hervanta on rikostilastoissa rauhoittunut entisestään. Asukaslukuun suhteutettuna rikostilanne on kohtuullinen”, sanoo Pirkanmaan tutkintayksikköä johtava rikosylikomisario Pasi Nieminen Sisä-Suomen poliisista.