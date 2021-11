Blockfestin perustajalle Kalle Kalloselle syyte rahanpesusta – tästä epäillyssä rikosvyyhdissä on kyse

Syyttäjän mukaan Kallonen kuljetti 10 000 euroa Espanjaan suomalaismiehelle. Todisteet perustuvat pitkälti poliisin haltuunsa saamiin viesteihin. Kokonaisuuden käsittely on yhä kesken Helsingin käräjäoikeudessa.

Blockfestin perustajaa Kalle Kallosta vastaan on nostettu syyte rahanpesusta. Hän on kiistänyt syytteen ja syyttäjän kuvauksen tapahtumista. Kallonen kuvattuna vuonna 2017.

Aamulehti

Tamperelaisen Blockfest-hiphopfestivaalin perustajaa ja toimitusjohtajaa Kalle Kallosta vastaan on nostettu syyte rahanpesusta. Syyte on yksi osa suurempaa rikoskokonaisuutta, jota käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa. Syytteestä kertoi ensimmäisenä Seiska.

Syyttäjän mukaan Kallonen otti vastaan huumausainerikoksilla ansaittua käteistä rahaa 10 000 euron edestä ja kuljetti ne Espanjaan toukokuussa 2021. Syyttäjä vaatii Kalloselle kolmen kuukauden ehdollista vankeusrangaistusta.

Haastehakemuksessa syyttäjä perustelee rangaistusvaatimustaan sillä, että Kallonen olisi toimeksiantonsa ja rahamäärän perusteella tiennyt tai voinut pitää varsin todennäköisenä, että hänen vastaanottamansa rahat ovat olleet peräisin rikollisesta toiminnasta.

Käräjäoikeuteen toimitetussa kirjallisessa vastauksessaan Kallonen on kiistänyt syytteen ja teonkuvauksen kokonaisuudessaan.

Aamulehti tavoitteli keskiviikkona Kallosta kommentoimaan syytettä, mutta ei tavoittanut häntä.

Samanlaisesta rikoksesta nostettiin syyte myös rap-artisti Williamia eli Ville Virtasta vastaan. Syyttäjän mukaan myös hän vei Espanjaan 10 000 euroa, mutta ei "mahdollisesti” onnistunut luovuttamaan rahoja, koska poliisi oli ottanut vastaanottajan kiinni epäiltynä huumausainerikoksista.

Myös Virtanen on kiistänyt syytteen ja teonkuvauksen.

Isompi kokonaisuus

Kallosta tai Virtasta vastaan ei ole nostettu muita syytteitä kuin rahanpesusyytteet. Heidän syytteitään käsitellään kuitenkin laajemman huumausainerikosvyyhdin yhteydessä, koska heidän syyttäjän mukaan kuljettamansa rahat ovat peräisin huumausainekaupasta.

Syytteessä on kokonaisuudessa yhteensä 10 henkilöä. Neljä heistä on vangittuna. Syyttäjän mukaan päätekijöinä oli kolme miestä, jotka muodostivat järjestyneen rikollisryhmän huumausainerikosten tekemistä varten. Yksi henkilö koordinoi toimintaa Espanjasta. Haastehakemuksen mukaan toiminta jatkui vuodesta 2020 kesäkuuhun 2021.

Syyttäjä vaatii kahdelle päätekijälle 13 vuoden vankeusrangaistusta ja kolmannelle yli 10 vuoden vankeutta muun muassa törkeistä huumausainerikoksista. Lisäksi syyttäjä vaatii kahdelle muulle ehdotonta vankeutta.

Syyttäjän mukaan henkilöt onnistuivat tuomaan Suomeen ainakin Subutexia ja amfetamiinia. Rikoskokonaisuuden käsittely on yhä kesken Helsingin käräjäoikeudessa.

Rahanpesusyytteet perustuvat viesteihin

Huumausainerikoksista syytteet saaneilla oli käytössään Anom-puhelimet, joiden luvattiin olevan niin sanottua ”turvapuhelimia”, ja joiden toiminnan luvattiin perustuvan salattuun viestintäjärjestelmään.

Yhdysvaltain tiedustelupalvelu FBI ja Australian poliisi ovat kuitenkin lukeneet Anom-palvelun viestejä vuodesta 2018 lähtien. FBI on välittänyt viestejä kohdemaiden viranomaisille.

Syyttäjä on nostanut todisteiksi tapauksessa lukuisia Anom-puhelimilla lähetettyjä viestejä. Myös rahanpesusyytteet perustuvat ilmeisesti pitkälti Anom-viesteihin, sillä Espanjassa toiminut mies ja Suomessa toiminut myös olivat viestitelleet siitä, milloin ja kuka rahoja tuo Espanjaan.

Sekä Kallonen että Virtanen kiistivät näytön, joka perustui ulkopuolisten henkilöiden lähettämiin viesteihin. Lisäksi molemmat pitivät laittoman ulkomaisen viranomaisen hankkimien viestien käyttöä todisteena. Todisteena oli kuitenkin myös joitakin kahdenkeskisiä Whatsapp-viestejä, joissa Kallonen ja Virtanen olivat itse olleet osallisina.

Anom suljettiin kesäkuussa

Anom-palvelu on ollut otsikoissa aiemminkin. Palvelu suljettiin kesäkuussa. Tuolloin poliisi teki isoja ratsioita rikollispiireissä kymmenissä maissa.

Europolin mukaan eri maissa otettiin kiinni yhteensä noin 800 ihmistä.

Tampereella operaation yhteydessä paljastui esimerkiksi asetehdas, jossa tuotettiin 3D-tulostettuja ampuma-aseita.

Niin sanottujen turvapuhelinten käyttö on rikollispiireissä yleistä. Malleja on erilaisia, ja ne lupailevat salattuja viestintäverkkoja. Poliisi on kuitenkin onnistunut murtamaan niistä useita viime vuosina.