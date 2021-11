Helsingissä löytyi ruumis roska-astiasta, miestä ja naista epäillään murhasta

Helsingin Tapaninvainiossa löytyi viikonloppuna ruumis roska-astiasta, poliisi tiedotti tiistaina. Kahta ihmistä epäillään murhasta. Tapauksesta kertoi aiemmin MTV.

Hätäkeskukseen tuli lauantaiaamuna ilmoitus, jonka mukaan paritalon ulkoroskiksesta oli löytynyt verinen matto. Poliisit löysivät roskiksesta kuolleena noin 40-vuotiaan miehen.

Henkirikoksen epäillään tapahtuneen perjantaina tai lauantaina.

”Tapausta tutkitaan esitutkinnan tässä vaiheessa murhana. Tekotapa on ollut raaka ja julma. Esitutkinnassa on saatu viitteitä siitä, että teko on saatettu suunnitella etukäteen”, rikostarkastaja Jari Koski kertoi tiedotteessa.

Poliisi epäilee murhasta 27-vuotiasta miestä ja 28-vuotiasta naista, jotka otettiin kiinni Pohjois-Suomessa. Heitä tullaan vaatimaan vangittavaksi.