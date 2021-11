Ylöjärvellä on murtauduttu 15 työmaakonttiin – Öisistä teoista epäillään ainakin Ford Mondeolla liikkuvaa mieskaksikkoa

Miehet ja auto näkyvät usealla poliisin hallussa olevalla valvontakameratallenteella.

Sisä-Suomen poliisi tutkii 15 työmaakonttiin syksyn aikana eri puolella Ylöjärveä tehtyjä murtoja. Kahden miehen epäillään vieneen työkaluja ja kaapelia rikottuaan konteista lukkoja työmailla ja liikekiinteistöjen pihoilla.

”Usealla paikalla valvontakameratallenteissa näkyy mieskaksikko”, kertoo rikoskomisario, tutkinnanjohtaja Panu Rautio Nokian poliisiasemalta, jossa murtosarja on tutkinnassa.

Tallenteissa näkyy myös Ford Mondeo -merkkinen farmarimallinen auto. ”Kuvien perusteella autosta voi päätellä, että autossa on sekarengastus. Siinä on erilaisia vanteita alla. On mahdollista, että autossa on tummennetut takalasit. Auton rekisteritunnuksesta toivotaan havaintoja yöllisiltä kulkijoilta”, Rautio kertoo.

Rautio arvio saaliin yhteisarvoksi yli 10 000 euroa. ”Yhdestä firmasta on viety yksistään jo yli 8 000 arvosta sähkötyökaluja ja lvi-tarvikkeita.”

Rautio kertoo, että muualta Pirkanmaalta ei ole nyt tullut esille vastaavaa murtosarjaa. ”Aika ajoin vastaavia murtosarjoja tulee tutkintaan. Tämä ei ole onneksi jokapäiväistä, mutta vuositasolla tällaisiin sarjoihin törmätään Nokiankin tutkinnassa.”

Konttimurtoja on kirjattu Ylöjärveltä ajalta 29.8.–9.11.2021.