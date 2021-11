Oikeudenkäyntiavustajana toimineelle syyte huumejutussa

STT

Oikeudenkäyntiavustajana toiminut henkilö on saanut syytteen huumerikoskokonaisuudessa, kertoo Syyttäjälaitos. Jutussa on kaikkiaan 20 syytettyä, joista kahdeksan on edelleen vangittuna.

Syyttäjälaitoksen tiedotteen mukaan oikeudenkäyntiavustaja on toiminut tällaisissa tehtävissä pitkään, muun muassa useissa huumausaineisiin liittyvissä rikoskokonaisuuksissa. Jutun toinen syyttäjä Heli Vesaaja tarkentaa, että oikeudenkäyntiavustajana toiminut syytetty ei ole asianajaja.

”Kyllä sitä (hänen osuuttaan) on pidettävä merkittävänä, kun on tällaisessa asemassa oleva henkilö”, sanoo Vesaaja.

Syytteet koskevat valtaosin törkeitä huumausainerikoksia. Epäiltyä rikoskokonaisuutta ovat tutkineet keskusrikospoliisi sekä Länsi-Uudenmaan, Sisä-Suomen ja Helsingin poliisilaitokset.

Jutun käsittelyn on määrä alkaa Helsingin käräjäoikeudessa marraskuun puolivälissä. Haastehakemus ja poliisin esitutkinta-aineisto tulevat julkisiksi, kun asia on ollut esillä käräjäoikeuden suullisessa käsittelyssä.