Rikosepäily: Huumekaupat kärjistyivät tapon yritykseksi Tampereella – kokenut rikoskomisario kertoo huolestuttavasta ilmiöstä: ”Teräaseet heiluvat nyt aika helposti”

Pirkanmaan käräjäoikeus on vanginnut 17- ja 19-vuotiaat miehet todennäköisin syin epäiltynä tapon yrityksestä ja törkeästä ryöstöstä. Poliisi epäilee, että väkivaltaan päättyneessä tapaamisessa oli kyse huumekaupasta.

Aamulehti

Useamman miehen porukan epäillään käyneen miehen kimppuun Tampereella ja varastaneen häneltä omaisuutta. Väkivallanteko tapahtui ulkona Rantatien ja Tiporaitin risteyksen läheisyydessä 19. syyskuuta.

Tapauksen tutkinnanjohtajan, rikoskomisario Jari Luodon mukaan uhria oli lyöty ja potkittu, ja teossa käytettiin mahdollisesti teräasetta. Miehen saamat vammat olisivat voineet aiheuttaa hengenvaaran.

Poliisi tutkii tapausta tapon yrityksenä ja törkeänä ryöstönä.

Luodon mukaan vaikuttaa siltä, etteivät asianosaiset tunteneet toisiaan, mutta he olivat sopineet tapaamisen ennalta.

”Poliisi epäilee, että tarkoituksena olisi ollut jonkinlainen kaupanteko. Meillä on vahvat epäilykset siihen suuntaan, että kyse olisi ollut huumausaineista.”

Tutkinnan keskeneräisyyden vuoksi Luoto ei ota kantaa siihen, oliko asianomistaja kaupantekotilanteessa myyjänä vai ostajana.

Koska tapausta tutkitaan myös törkeänä ryöstönä, poliisi epäilee, että epäillyt tekijät olisivat ottaneet haltuunsa miehen omaisuutta. Luoto ei kerro tarkemmin, millaisesta omaisuudesta on kyse.

Kaksi vangittu

19-vuotias mies vangittiin Pirkanmaan käräjäoikeudessa 26. lokakuuta todennäköisin syin epäiltynä tapon yrityksestä ja törkeästä ryöstöstä.

Tänään maanantaina samoilla nimikkeillä vangittiin toinen epäilty, 17-vuotias mies.

Luodon mukaan asiaan epäillään liittyvän myös muita henkilöitä, ja heitä on kuultu tutkinnassa. Kaikki epäillyt ovat miehiä.

Poliisi on esittänyt epäiltyjä vangittavaksi vasta yli kuukausi väkivallanteon jälkeen. Luodon mukaan epäiltyjä ei paikalla pystytty tunnistamaan siinä määrin, että heidät olisi voitu ottaa kiinni.

”Poliisi on joutunut tekemään monenmoista tutkintaa, ennen kuin olemme päätyneet kiinniottoihin. Tapahtumalle on ollut silminnäkijöitä, jotka ovat lähestyneet poliisia.”

Poliisi huolissaan

Luoto kertoo olevansa huolissaan, sillä vastaavanlaisia tapauksia on ollut viime aikoina useampia. Hänen mukaansa epäillyt ovat tyypillisesti nuoria aikuisia, kuten nytkin esillä olevassa tapauksessa.

Luodon mukaan väkivallantekoja yhdistää usein somemaailma ja huumausaineet.

”Näyttäisi, että teräaseet heiluvat nyt aika helposti tässä kaupungissa. Keskeisenä seikkana on se, että tapaamisessa on tarkoituksena jonkin esineen tai aineen myyminen, jota on kaupattu jollakin alustalla. Osapuolet ovat toisilleen tuntemattomia, ja sitten syystä tai toisesta tilanne eskaloituu. Tutkinnan näkökulmasta tämä on huolestuttava ilmiö.”