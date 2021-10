Tulli paljasti nuuskan salakuljetusvyyhtejä, joilla epäillään vältetyn veroja noin viiden miljoonan euron edestä – yli 50 epäiltyä Suomesta ja Baltiasta

Nuuskaa on takavarikoitu esitutkintojen aikana tuhansia kiloja. Tullin mukaan suurin yksittäinen takavarikko on ollut 1 500 kiloa.

Esitutkintojen perusteella nuuskaa on tuotu maahan puutteellisilla ja harhauttavilla asiakirjoilla sekä ilmoittamalla Suomi vain kauttakulkumaaksi.

STT

Tulli kertoo paljastaneensa pääkaupunkiseudulla laajoja nuuskan salakuljetuskokonaisuuksia, joilla epäillään vältetyn veroja kaikkiaan noin viisi miljoonaa euroa.

Tulli on tehnyt tutkintaa viime ja tämän vuoden aikana. Tulli on takavarikoinut esitutkintojen aikana nuuskaa useita tuhansia kiloja pääasiassa pääkaupunkiseudulla. Pienimmillään takavarikoidun nuuskan määrä on ollut 130 kiloa ja enimmillään 1 500 kiloa. Tullin mukaan kymmenen nuuskarasian pakkaus eli niin sanottu torni sisältää nuuskaa 160 grammaa.

Tutkinnanjohtajan, tulliylitarkastaja Pasi Lukkarisen mukaan viime vuosina tutkitut yksittäiset kokonaisuudet ovat olleet isoja.

”Ei voi enää verrata tämän päivän juttuja menneiden vuosien yksittäisiin paljastuneisiin juttuihin, joissa on tuotu (nuuskaa) auton takakontissa tai matkalaukussa. Toiminta on muuttunut”, hän sanoo.

Rikoksesta epäiltyinä on 53 ihmistä, jotka ovat Suomen, Viron, Latvian ja Liettuan kansalaisia. Lukkarisen mukaan noin puolet epäillyistä on suomalaisia.

”Tässä on useamman eri jutun epäiltyjä. Emme ole ainakaan saaneet näyttöä siitä”, että he linkittyisivät toisiinsa.

Nuuskan salakuljetusta epäillään johdetun ulkomailta käsin, ja sen arvellaan olevan suunnitelmallista ja järjestäytynyttä.

Suomi ilmoitettu vain kauttakulkumaaksi

Esitutkintojen perusteella nuuskan salakuljetustoiminta on ollut erityisen suunnitelmallista ja järjestäytynyttä. Toimintaa epäillään johdetun ulkomailta käsin ja nuuskan myynnistä saadun laittoman rahan oletetaan myös päätyneen ulkomaille.

Tulli epäilee, että toiminnassa on hyödynnetty EU:n jäsenvaltioiden toisistaan poikkeavaa lainsäädäntöä nuuskan osalta. Maahantuotujen nuuskien epäillään olevan peräisin Ruotsista, mistä ne on kuljetettu Keski-Euroopan maiden kautta Baltiaan ja lopulta Suomeen.

Esitutkintojen perusteella nuuskaa on tuotu maahan puutteellisilla ja harhauttavilla asiakirjoilla sekä ilmoittamalla Suomi vain kauttakulkumaaksi.

”On ilmoitettu, että Suomi olisi kauttakuljetusmaa, mutta kun on asiaa tutkittu, on tullut aihetta epäillä, että (nuuskat) olisi tarkoitus tuoda Suomeen laittomille markkinoille”, Lukkarinen kertoo.

Tulli on takavarikoinut useita kuormalavallisia nuuskaa Virosta Helsinkiin saapuneista kuorma-autoista. Takavarikkoja on tehty myös vuokravarastoista ja konteista pääkaupunkiseudulla.

Tulli on tutkinut nuuskan salakuljetukseen ja levitykseen liittyviä kokonaisuuksia rikosnimikkeillä törkeä veropetos, salakuljetus ja laiton tuontitavaraan ryhtyminen.

Esitutkinnoissa on paljastunut myös muita vakavia rikoksia, kuten törkeä huumausainerikos, törkeä rahanpesu ja ampuma-aserikos.