Baarin tapahtumien esitutkinta jatkuu yhä. Ampumiseen kärjistyneet tapahtumat saivat ilmeisesti alkunsa riidasta. Kaikki epäillyt ja kiinniotetut on vapautettu.

Aamulehti

Tampereen Multisillassa sijaitsevassa lähiöpubissa ammuttiin lauantaina useita laukauksia, on käynyt ilmi yhä jatkuvassa tapauksen esitutkinnassa.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tuomas Luhtaniemi ei kerro esitutkinnan ollessa vielä kesken, kuinka monta laukausta Kansan baarissa on ammuttu, mutta laukauksia on ollut enemmän kuin yksi. ”Olemassa olevien tietojen perusteella ravintolassa on ammuttu ampuma-aseella useita laukauksia. Tilanteessa ei ole onneksi syntynyt henkilövahinkoja”, Luhtaniemi kertoi Aamulehdelle keskiviikkona aamupäivällä.

Luhtaniemen mukaan esitutkinnan edetessä on tehty useita alustavia puhutuksia ja kuulusteluja. ”Tutkinta on edistynyt, ja useita henkilöitä on kuultu asiaan liittyen. Pääasiallisesti he ovat olleet paikalla tapahtuma-aikana olleita asiakkaita. Suurinta osaa tapaukseen liittyvistä sivullisista on kuultu.”

Tapahtumapaikalla on tehty myös teknistä tutkintaa, joka jatkuu edelleen. ”Jatkossa voidaan tehdä myös tarkentavia kuulusteluja, jos tarvetta ilmenee.”

Ammuskelu tapahtui baarin sisätiloissa. Tältä sisällä näytti 1. joulukuuta 2020, kun Kansan baari avattiin.

Ampumiseen kärjistynyt tilanne on ilmeisesti saanut alkunsa henkilöiden välisestä riitatilanteesta.

”Olemassa olevien tietojen perusteella kyseessä on ollut henkilöiden välinen riitatilanne, jossa on käytetty ampuma-asetta”, Luhtaniemi kertoo. Sitä, onko mukana ollut useampia kuin kaksi henkilöä, hän ei kommentoi tapauksen esitutkinnan ollessa vielä kesken.

Vaaran aiheuttaminen tarkoittaa, että aiheutetaan konkreettista vakavaa hengen ja terveyden vaaraa toisille. Tässä tapauksessa ravintolassa olleille asiakkaille ja työntekijöille. ”He ovat olleet niin sanotusti vaaravyöhykkeellä. Kun luoti lentää tiettyyn suuntaan, se voi aiheuttaa vaaraa henkilöille, jotka eivät ole millään tavalla osallisena asiassa.”

Tapahtunutta tutkitaan ampuma-aserikoksena ja vaaran aiheuttamisena. Vaaran aiheuttajaksi epäiltynä on ampuja.

Tapahtuman jälkeen epäiltyjä ja kiinniotettuja oli useita, mutta keskiviikkona kiinniotettuna ei ollut enää yhtään ihmistä. ”Kaikki epäillyt ja kiinniotetut on vapautettu”, Luhtaniemi kertoo.