Nokian kuolonkolarin tuomiosta valitetaan hovioikeuteen, näin syyttäjä kommentoi: ”Tapauksen näyttö on poikkeuksellinen”

Pirkanmaan käräjäoikeus tuomitsi 19-vuotiaan miehen viiden vuoden ja kuuden kuukauden ehdottomaan vankeuteen muun muassa kolmesta törkeästä kuolemantuottamuksesta 8. lokakuuta.

Sisä-Suomen aluesyyttäjä Pasi Vainio aikoo valittaa Nokian viime vuoden elokuussa tapahtuneen kuolonkolarin tuomiosta Turun hovioikeuteen.

Syyttäjä vaatii edelleen 19-vuotiaalle miehelle rangaistusta törkeästä rattijuopumuksesta nuorena henkilönä, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta nuorena henkilönä ja kolmesta taposta nuorena henkilönä.

”Valituksen aion jättää. Lähden samoilla syytteillä kuin käräjäoikeudessa. Valitan tahallisuusarviosta. Olen sitä mieltä, että tulisi tuomita kolmesta taposta, kuitenkin vähintään se taso, millä käräjäoikeus on tässä mennyt.”

Mies tuomittiin 8. lokakuuta ehdottomaan vankeuteen muun muassa kolmesta törkeästä kuolemantuottamuksesta. Vankeusrangaistus on viisi vuotta ja kuusi kuukautta.

”Tahallisuuteen olisi ollut riittävä näyttö”

Pirkanmaan käräjäoikeus katsoi, ettei tahallisuutta tai itsetuhoisuutta ollut esitettävissä. Syyttäjä on eri mieltä. Uutta näyttöä syyttäjällä ei ole hovioikeudelle esittää.

"Mitään lisätutkintoja asiaan liittyen ei ole tehty eli ei tässä uutta olla tällä erää syyttäjän puolesta hovioikeuteen viemässä. Kyllä hovioikeus tulee tämän pitkälti samalla näytöllä ratkaisemaan.”

Pirkanmaan käräjäoikeuden päätös ei ollut yksimielinen. Tuomio perustui toisen maallikkotuomarin (lautamies) ja oikeuden puheenjohtajan enemmistöratkaisuun. Äänestys ei vaikuttanut syyttäjän valitukseen.

”Muutosta lähdetään hakemaan, sillä syyttäjän mielestä tahallisuuteen olisi ollut riittävä näyttö.”

Rikosoikeuden professori Matti Tolvanen sanoi Aamulehdelle tämän vuoden heinäkuussa, ettei muista uransa varrelta yhtään tapausta, jossa ketään olisi ulosajotilanteessa tuomittu taposta.

Syyttäjä Vainion mielestä näyttöä tahallisuuden osoittamiseksi on riittävästi.

”Tapauksen näyttö on poikkeuksellinen, sillä tapahtumat on saatu viimeistä ulosajohetkeä lukuun ottamatta selville. Tiedossa on sekä se, miten matka on edennyt, että myös matkan varrella käytetyt nopeudet.”

Myös ehdottomaan vankeuteen tuomittu 19-vuotias mies on ilmoittanut tyytymättömyyttä Pirkanmaan käräjäoikeudessa annettuun tuomioon, käräjäoikeudesta kerrottiin perjantaina.

Mahdollinen valitus on jätettävä hovioikeudelle 7. marraskuuta mennessä.