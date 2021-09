Kelan nimissä on kalasteltu tietoja puhelimitse

Helsinki

Kelan nimissä on kalasteltu puhelimitse muun muassa pankkitietoja.

Kelan tietoon on tullut tapaus, jossa Kelan nimissä esiintyvä huijari on väittänyt puhelimessa tarvitsevansa muun muassa pankkitiliin liittyviä tietoja soiton saaneelta. Puhelu on tullut numerosta, joka ei ole Kelan käyttämä.

Asiakkaalle soitetaan Kelasta yleensä joko numerosta 020 692 219 tai 020 634 1611, Kela kertoo tiedotteessaan. Jos asiakkaalla on etuusasioita vireillä, Kela suosittelee tallentamaan numerot puhelimen muistiin.

Kela muistuttaa, etteivät sen työntekijät koskaan kysy henkilökohtaisten palveluiden käyttäjätunnuksia, salasanoja tai tunnuslukuja.

Kela on tehnyt asiasta rikosilmoituksen ja selvittää asiaa muiden viranomaisten kanssa.