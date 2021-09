Main ContentPlaceholder

Rikos

Perussuomalaisten kansanedustaja Sebastian Tynkkynen jälleen käräjäoikeudessa syytteessä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan

Tynkkynen on kertonut, että syytteessä on kyse hänen kuntavaalikampanjastaan. Hän on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

Perussuomalaisten kansanedustajan Sebastian Tynkkysen syytettä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan käsitellään käräjäoikeudessa tiistaina.